El Papa recomienda "momentos de silencio" a los jóvenes para "acallar el frenesí" de las redes sociales

Durante el encuentro con jóvenes y catecúmenos en la plaza de la Iglesia Santa Devota, el Papa León XIV se centró en la idea de que la búsqueda de paz interior no encuentra satisfacción en logros materiales ni en la acumulación de popularidad digital. Frente a las nuevas generaciones congregadas en el Principado de Mónaco el sábado, el Pontífice aconsejó "momentos de silencio y de escucha" como respuesta directa a la sobrecarga de mensajes, reels y chats que caracterizan la vida digital, según informó el medio.

El medio consignó que el líder de la Iglesia católica, durante su intervención, subrayó que el entorno contemporáneo se caracteriza por una alta velocidad, cambios constantes en la moda, la imagen, las relaciones y las ideas, así como una tendencia hacia la fluidez y la inmediatez en distintos ámbitos, incluso en lo relativo a la identidad personal. León XIV alertó sobre el riesgo de una “necesidad casi compulsiva” de novedades y transformaciones, y recalcó que, en ese contexto, el amor constituye el único elemento capaz de dar firmeza a la existencia.

Según publicó la fuente, León XIV se refirió al impacto de las redes sociales invitando a los jóvenes a "despejar la puerta del corazón de estas cosas para que el aire sano y oxigenante de la gracia pueda volver a refrescar y revitalizar sus habitaciones". El Papa dejó en claro que “la inquietud encuentra paz y se llena el vacío interior no con cosas materiales y pasajeras, ni siquiera con el reconocimiento de miles de 'me gusta', o con afiliaciones condicionantes, artificiales, a veces incluso violentas”.

Durante su discurso, León XIV evocó figuras juveniles vinculadas a la espiritualidad católica para ilustrar sus palabras. Hizo referencia a la memoria de santa Devota, mártir del siglo IV y patrona de Mónaco, a quien está dedicada la iglesia que acogió el acto. También destacó la reciente incorporación de san Carlo Acutis, reconocido por la Iglesia como el primer santo milennial, “enamorado de Jesús, fiel a su amistad con Cristo hasta el final, aunque en tiempos y modalidades completamente diferentes”. El Papa animó a los asistentes a seguir el ejemplo de estos santos, remarcando que “también hoy, como se ha recordado, la fe se enfrenta a desafíos y obstáculos, pero nada puede empañar su belleza y su verdad”.

Tal como reportó la fuente, la visita de León XIV al Principado de Mónaco incluyó una amplia agenda de actividades. Tras ser recibido oficialmente por el Príncipe Alberto II de Mónaco y la Princesa Charlène, realizó una visita protocolaria al Palacio del Príncipe. Desde el balcón del mismo, saludó a los ciudadanos reunidos en la plaza, gesto cubierto extensamente por los medios presentes.

La jornada continuó con un encuentro entre el Pontífice y la comunidad católica en la catedral de la Inmaculada Concepción. Más tarde, dirigió su mensaje a los jóvenes y catecúmenos en la zona frente a la iglesia de Santa Devota. Cerró sus actividades oficiando la Santa Misa en el Estadio Louis II a las 15:30 horas, en un acto al que asistieron numerosos fieles y congregaciones locales.

Según detalló la publicación, la despedida oficial de León XIV está pautada para horas después de la celebración eucarística, con su regreso programado al Vaticano a las 17:45 horas.