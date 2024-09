AllianceBernstein extiende a Europa un fondo de empresas de gran capitalización de Estados Unidos

La gestora estadounidense AllianceBernstein ha extendido este miércoles un fondo de inversión, denominado 'AB US Value Portfolio' y cuyo objeto de inversión son empresas estadounidenses de gran capitalización y alta calidad a valoraciones atractivas, para su acceso desde el mercado europeo. La firma ha concretado en un comunicado que el vehículo, que emplea el mismo enfoque que la estrategia 'US Large Cap Value de AB' lanzada en 1973, ha estado previamente disponible desde 2001 para los inversores estadounidenses a través de un fondo llamado 'AB Value Fund'. Por el momento, desde AllianceBernstein han apuntado que el fondo ha sido financiado por "un cliente y cuenta con 229,6 millones de dólares (207 millones de euros) en activos bajo gestión". La cartera, que estará compuesto entre 45 y 65 participaciones, pretende identificar empresas con fundamentales sólidos y catalizadores de inversión convincentes a nivel de empresa y sector. El gestor del vehículo, Cem Inal, ha expresado su satisfacción de que la estrategia "ahora sea accesible para el mercado europeo". "La actual oportunidad de valor es sustancial en Estados Unidos, con muchas empresas de éxito y en crecimiento valoradas con grandes descuentos respecto a sus flujos de caja intrínsecos", ha argumentado sobre la apuesta inversora que presenta el fondo. De su lado, la consejera delegada de la entidad para la región europea, Honor Solomon, ha apuntado que el lanzamiento del fondo "llena un vacío" en su oferta de renta variable estadounidense para el mercado europeo; asimismo, ha expresado que ya han recibido un "interés significativo" por parte de sus clientes en este producto. El vehículo presentado este miércoles y domiciliado en Luxemburgo se ha registrado en Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

