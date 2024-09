Martes, 3 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El número de muertos en Gaza se aproxima a 40.800 tras casi once meses de guerra

Jerusalén (EFE).- El número de personas muertas en la Franja de Gaza a causa de las operaciones bélicas de Israel se situó este lunes en 40.786 y el heridos en 94.224, cifras que en su mayoría corresponden a mujeres y niños, tras casi once meses de guerra. Al menos tres palestinos murieron de madrugada y un número indeterminado resultó herido cuando las fuerzas israelíes bombardearon un vehículo frente a una clínica en el norte de la ciudad de Gaza. Otros cuatro ciudadanos murieron en un bombardeo de aviones caza contra una casa en el campamento de Bureij, en el centro de la Franja. Además, según la agencia palestina Wafa, los bombardeos contra edificios residenciales en el barrio de Sabra, también en ciudad de Gaza, fueron constantes, mientras que otros fueron derrumbados con explosivos en las cercanías de la universidad, en el suroeste de la ciudad.

Israel pone fin a una huelga general descafeinada y bajo presión para un acuerdo

Jerusalén (EFE).- La jornada de huelga general convocada este lunes en Israel, descafeinada y con poco seguimiento, concluyó este lunes a las 14:30 hora local por orden de la justicia y con renovadas presiones de EE.UU. para alcanzar un acuerdo de tregua.El Tribunal laboral de Israel ordenó adelantar el fin del parón nacional tras una petición de la Fiscalía, alegando que la convocatoria tenía un carácter político y no respondía a una reivindicación laboral. Instituciones educativas, seis bancos del país y algunos comercios secundaron la huelga general, marcada por la normalidad en calles de ciudades como Jerusalén y Tel Aviv.

EE.UU. planea presentar a Israel y Hamás un plan ultimátum de alto al fuego

Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense presentará durante los próximos días un último plan de alto al fuego a Israel y Hamás, un acuerdo que, si no es aceptado por las dos partes, podría suponer el abandono de las negociaciones.Así lo aseguraron en las últimas horas varios medios, entre ellos The Washington Post. Citando a un alto funcionario de la administración, aseguró que Estados Unidos ha estado hablando con Egipto y Catar sobre los detalles de un acuerdo final que planea presentar a las partes en las próximas semanas.Si las dos partes no lo aceptan, asegura dicha fuente, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos.

HUTÍES ATAQUES

Hutíes atacan otros dos buques cargados con millones de barriles de petróleo en Mar Rojo

Nueva York (EFE).- El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por su siglas en inglés) informó que este lunes por la mañana los rebeldes chíies hutíes del Yemen atacaron dos buques cargados con millones de barriles de petróleo en el Mar Rojo. Ambos ataques se produjeron cerca de donde ya estaban llevando a cabo tareas de salvamento del petrolero MV Delta Sounion, de propiedad griega, contra el que los hutíes impactaron el 21 de agosto y que "sigue ardiendo y amenazando con provocar un grave desastre medioambiental". Sobre los ataques de este lunes, CENTCOM informó que "los hutíes, apoyados por Irán" dispararon dos misiles balísticos y drones contra "el MV Blue Lagoon I, de bandera panameña y de propiedad y operaciones griegas, y el MV Amjad, de bandera saudí y propiedad y operación saudíes".

UCRANIA GUERRA

Putin: el avance del ejército ruso en el Donbás se mide en kilómetros cuadrados diarios

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó este lunes que el avance del ejército ruso en el Donbás se mide en kilómetros cuadrados diarios, ofensiva que Ucrania no ha podido frenar con su incursión fronteriza en la región de Kursk.En una reunión con estudiantes en la república budista de Tuvá, fronteriza con Mongolia, Putin aseguró que el principal objetivo de Kiev a la hora de lanzar el 6 de agosto su ofensiva en Kursk era "frenar" el avance ruso en el Donbás. "No lo han conseguido", subrayó.

ALEMANIA REGIONALES

Scholz califica de "amargos" los resultados electorales del este de Alemania y llama a mantener cordón sanitario

Berlín (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó este lunes de "amargos" los resultados electorales en Turingia y Sajonia, ambos estados federados del este de Alemania, en los que la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) tuvo un gran repunte mientras que los partidos de la coalición de Gobierno en Berlín sufrieron una debacle. "Los resultados de la AfD en Sajonia y Turingia son amargos y preocupan. Eso es algo a lo que no se puede acostumbrar nuestro país", dijo Scholz. Asimismo, el canciller llamó a los partidos democráticos a que busquen formar Gobiernos estables sin AfD y a que mantengan el cordón sanitario tendido contra esa agrupación. En Turingia, la AfD fue el partido más votado con el 32,8 % de los votos. En Sajonia la AfD ocupó el segundo lugar con el 30,6 % de los votos, ligeramente por debajo de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que logró un 31,9 %.

EEUU ELECCIONES

Harris y Biden reaparecen juntos para apelar al voto sindical en estados bisagra

Nueva York (EFE).- La candidata demócrata a las elecciones de noviembre, Kamala Harris, y el presidente estadounidense, Joe Biden, participaron este lunes en Pittsburgh (Pensilvania) en su primer acto de campaña juntos desde que la actual vicepresidenta aceptara la nominación de su partido para la carrera a la Casa Blanca. En el evento, ambos subrayaron su apoyo a los trabajadores del acero de la corporación U.S. Steel para que esta siga siendo de propiedad nacional y oponiéndose a su venta a la compañía japonesa Nippon Steel. "Los estadounidenses son los mejores trabajadores del acero del mundo (...) Esta icónica empresa estadounidense durante más de un siglo va a permanecer siendo estadounidense", reivindicó Biden, que tomó la palabra primero, ante representantes del sindicato del acero en Pensilvania y un público conformado principalmente por trabajadores de este sector.

MONGOLIA RUSIA

Putin aterriza en Mongolia pese a la amenaza de arresto por la Corte Penal Internacional

Pekín (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este lunes por la noche a Mongolia para una visita oficial, desafiando la orden de arresto que emitió en su contra la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. A su llegada al Aeropuerto Internacional Buyant-Ukhaa en la capital Ulán Bator, el mandatario fue recibido por la ministra de Exteriores de Mongolia, Batmunkh Battsetseg, y el embajador ruso, Yevsikov Alexei Nikolaevich, en medio de una fuerte presencia diplomática, informó la agencia oficial mongola Montsame. Durante su estancia, Putin mantendrá reuniones oficiales con su homólogo mongol, Ukhnaa Khurelsukh, en las que se espera la firma de varios documentos de cooperación que fortalecerán las relaciones bilaterales, cimentadas en un Tratado de Relaciones Amistosas y Asociación Estratégica Integral firmado en 2019.

VENEZUELA CRISIS

La Justicia de Venezuela ordena detener al líder opositor Edmundo González Urrutia

Caracas (EFE).- Un tribunal de Venezuela especializado en delitos relacionados con terrorismo ha emitido este lunes, menos de una hora después de que lo solicitara la Fiscalía, una orden de aprehensión contra el opositor Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato presidencial del mayor bloque antichavista en las elecciones del 28 de julio. El Ministerio Público difundió en Instagram la orden, en la que se especifica que una vez realizada la aprehensión "deberán ponerlo (a González Urrutia) inmediatamente a disposición" del ente fiscal, que, a su vez, "deberá presentarlo ante (el tribunal) dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión". Esto, prosigue el escrito, con el fin de celebrar una "audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente", toda vez que el excandidato está señalado por el Estado venezolano por, presuntamente, haber cometido los delitos "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".

VENEZUELA EEUU

Venezuela se reserva acciones legales ante la confiscación de avión por parte de EE.UU.

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que se reservará el derecho de tomar acciones legales para "reparar" el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro, el cual fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. Venezuela "se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal" de EE.UU., señaló el Ejecutivo de Maduro en un comunicado, en el que tildaron la confiscación de "piratería". Según Washington, la aeronave, que fue transferida a Florida por haber sido "comprada ilegalmente" por 13 millones de dólares, es un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.

BRASIL X

El Supremo de Brasil confirma la suspensión de X por desacatos a la Justicia

Brasilia (EFE).- La primera sala de la Corte Suprema de Brasil ratificó este lunes por unanimidad la decisión cautelar que suspendió los servicios de la red social X en el país, debido a reiterados desacatos del magnate Elon Musk a diversas sentencias de ese tribunal. Los cinco magistrados que componen la sala se pronunciaron de forma virtual a favor de la suspensión de X, que entró en vigor gradualmente desde la madrugada del pasado sábado y se mantendrá hasta que la red social cumpla "todas" las decisiones de la corte, que "valen para todas las empresas que operan en Brasil", según la sentencia. Por su parte, Musk aseguró que el magistrado brasileño Alexandre de Moraes "merece cárcel por sus delitos", después de que la Corte Suprema.

PAPA VIAJE

El papa parte hacia Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur

Roma (EFE).- El papa Francisco emprendió este lunes su gira por Asia y por primera vez a Oceanía, y que le llevará a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur hasta el 13 de septiembre: con un total de 44 horas de viaje y unos 32.000 kilómetros, este será el viaje más largo y difícil a sus casi 88 años.El vuelo de la compañía Ita Airways en el que viajan el papa, la delegación vaticana y 75 periodistas, despegó a las 17.33 hora local (15.33 GMT) y tras 13 horas de vuelo tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Yakarta a las 11.30 horas locales del martes (4.30 GMT).Para descansar del vuelo y acostumbrarse a la diferencia horaria, Francisco reposará el resto del día y será el miércoles cuando comience la agenda oficial en la nunciatura, donde residirá estos días en Yakarta y saludará a algunos inmigrantes y pobres de los que se ocupa la Comunidad de San Egidio en el país.EFE

