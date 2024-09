Jordania alaba la decisión de Reino Unido de retirar decenas de permisos de venta de armas a Israel

El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha alabado este martes la decisión de Reino Unido de paralizar 30 de los 350 permisos de exportación de armas con Israel al considerar que existe un "claro riesgo" de que sean utilizadas para "violaciones graves del Derecho Internacional". No obstante, Safadi ha resaltado la importancia de lograr un "embargo total" armamentístico que impida la entrega de armas por parte de terceros países al Ejército israelí en el marco de la ofensiva en Gaza, donde han muerto ya más de 40.800 personas. "A menos que las consecuencias sean reales, (Benjamin) Netanyahu no pondrá fin a su agresión contra Gaza y Cisjordania y no dejará de violar las leyes internacionales ni de amenazar la seguridad de toda la región", ha aseverado en un mensaje difundido a través de la red social X. El Ejército de Jordania coopera con Israel para garantizar la seguridad de su frontera común, especialmente en cuestiones de antiterrorismo.

