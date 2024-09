(AMP.) El PP desvela un preacuerdo con Canarias y el Gobierno para fijar las condiciones del reparto de migrantes

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha confirmado que acordaron las condiciones para el reparto de menores migrantes en una reunión el pasado 12 de agosto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, pero ha criticado que desde entonces el Ejecutivo nacional "no ha movido ficha". En concreto, la propuesta suponía establecer que la atención normalizada de los centros de menores le corresponde a las comunidades autónomas, según ha informado Tellado en la rueda de prensa de portavoz en el Congreso. Cuando los centros superaran el 100% de su capacidad y hasta el 150%, las comunidades autónomas atenderían a esos menores "haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado". Finalmente, cuando las capacidades de atención de las autonomías superasen el 150%, sería el Estado el que se haría cargo de los menores de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos. Según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press, fue el propio Clavijo el que trajo la propuesta a la reunión, celebrada en las oficinas del Gobierno canario cerca del Congreso. En este sentido, Tellado ha criticado que el PSOE canario haya hecho pública la reunión cuando el propio Gobierno les había pedido que fuese confidencial. Sobre el Ejecutivo central, ha recalcado que aunque hayan tenido cruces de llamadas con Torres (el último, según fuentes, el sábado), no se les ha facilitado ninguna documentación para poder avanzar en este acuerdo. Sobre el anuncio de Clavijo de un "proceso jurídico contra el Estado" por su "abandono" con la inmigración, el portavoz 'popular' ha considerado que es una "prueba evidente de que la situación límite" a la que ha llegado el problema de la inmigración en el archipiélago. "Es evidente que se produce por una falta de política migratoria del Gobierno de España, que tiene una gran responsabilidad sobre lo que está sucediendo en Canarias y especialmente en El Hierro", ha indicado. En líneas generales, el portavoz ha señalado que el Gobierno se niega a asumir que "su irresponsabilidad permite que mafias en el Atlántico Sur trafiquen con la vida de personas" y que su "ausencia política migratoria" ha sido lo que ha llevado a España a la situación actual con respecto a la inmigración. Por esta parte, ha exigido al Ejecutivo una política migratoria "seria" al Gobierno y ha ofrecido su colaboración para combatir la inmigración ilegal. Sobre la gira africana de Pedro Sánchez, ha remarcado que el presidente del Gobierno ha hecho "declaraciones confusas" y le ha acusado de una "irresponsabilidad impropia de quien dirige un país". "Posiblemente Pedro Sánchez no preside el gobierno de España, simplemente está atornillado a su sillón en Moncloa. Eso es lo único que le preocupa y por eso no atiende ninguno de los problemas de nuestro país", ha insistido.

