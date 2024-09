Sonsoles Ónega deslumbra con su elegancia con un total look blanco al ser nombrada Hija Adoptiva de Pozuelo de Alarcón

Sonsoles Ónega ha recibido este lunes uno de los reconocimientos más especiales de su vida, ya que la localidad en la que reside desde hace años, Pozuelo de Alarcón, la ha distinguido con el título de Hija Adoptiva por su "larga trayectoria en el mundo de la comunicación, por su gran carrera como periodista y por su reciente Premio Planeta". Un honor que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha recogido con la mejor de sus sonrisas y derrochando elegancia con un total look blanco compuesto por un favorecedor vestido sin mangas de largo midi, falda asimétrica y escote en uve, y stilettos de tacón alto en nude. ¡Deslumbrante! Y en un día tan importante para ella, puesto que siempre ha presumido de lo feliz que es viviendo en Pozuelo de Alarcón -donde se siente una vecina más-, Sonsoles ha estado arropada por su padre Fernando Ónega; su hermana Cristina; y sus dos hijos, Yago y Gonzalo -fruto de su matrimonio con Carlos Pardo, del que se separó en 2020- que no perdieron detalle de la entrega del reconocimiento sentados al lado de su abuelo. Quien sin embargo no ha asistido al nombramiento ha sido el novio de la presentadora, un financiero llamado Juan con el que mantiene una discreta relación desde hace un año y que, intentando que su presencia no eclipsase el momento, ha preferido no estar al lado de Sonsoles en este nuevo y merecido reconocimiento con el que confirma que está en el momento más dulce de su vida.

