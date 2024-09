Recorte de la Fed lleva a fondos a recalibrar sus apuestas en bonos de mercados emergentes

(Bloomberg) -- La deuda de mercados emergentes está repuntando gracias a expectativas de bajas de tasas de interés en EE.UU., ante lo cual, los gestores de bonos están recalibrando sus carteras.

Firmas desde Pacific Investment Management Co. hasta Neuberger Berman y Grantham Mayo Van Otterloo & Co., tienen los ojos puestos en la deuda en moneda local. También prestan mucha atención a potenciales programas de reformas en Ecuador y Argentina, cuyos instrumentos, según ellos, son los que más se beneficiarán de los recortes de la Reserva Federal.

“Hay que ser selectivo. Si sólo se poseen los bonos locales sin coberturas, se está sufriendo toda la volatilidad de este índice”, afirmó Pramol Dhawan, responsable de deuda de mercados emergentes de Pimco. Él mantiene una postura entre neutral y de subponderar notas de grado de inversión, y de sobreponderar “algunos de los de alto rendimiento” y activos largos en moneda local. “Esa es una construcción de cartera que funcionará”.

La incertidumbre económica mundial y los conflictos regionales han elevado la volatilidad en los mercados emergentes. Un índice de acciones de mercados emergentes ha subido cerca de un 11% en los últimos 12 meses, por detrás de un repunte del 26% del índice S&P 500. Recientemente, el peso mexicano ha caído y el real brasileño ha oscilado debido a una combinación de problemas locales y al desarme mundial de posiciones de carry trade.

Aun así, fondos de GMO, Neuberger y Pimco han batido a más del 90% de sus homólogos durante el pasado año. Su rentabilidad ha superado el 16%, frente al promedio por encima del 12% de 71 fondos con más de US$500 millones en deuda de mercados emergentes, según datos de Bloomberg. Lo han logrado en parte gracias a sustanciales ganancias en los bonos soberanos latinoamericanos de alto rendimiento, un repunte que debiera perder fuerza a medida que los precios vuelven a su valor justo.

La expectativa es que con las tasas más bajas en EE.UU. fluya más dinero hacia los mercados emergentes, que ofrecen mayor rendimiento. Los fondos de bonos de países en desarrollo llevan tres años consecutivos con salidas netas debido a las difíciles condiciones de financiación mundial y a los conflictos geopolíticos. Dhawan, de Pimco, dijo que los recortes de la Reserva Federal desencadenarán un efecto dominó, lo que impulsará a los bancos centrales de los mercados emergentes a seguir su ejemplo y podría desencadenar una avalancha de capital en los mercados locales.

El cambio ya se ve, luego que la Fed indicara que vendría un recorte en septiembre. El mes pasado fue el mejor para los bonos soberanos de mercados emergentes este año, con más de un 2,3% de rentabilidad, según un índice de Bloomberg. En el último año, la deuda en moneda local de los países en desarrollo había rendido aproximadamente la mitad de lo que los bonos en dólares.

Los mercados locales han sido “una estrategia comercial de rendimiento bastante fuerte, incluso en el contexto de una apreciación del dólar”, dijo Dhawan, que favorece los bonos y las divisas locales en Turquía y Sudáfrica, así como las tasas a largo plazo en América Latina. “Estar bien diversificado en monedas emergentes ha sido una operación bastante rentable”.

Tina Vandersteel, quien gestiona US$6.100 millones en deuda emergente en GMO, se hace eco de esa opinión. Prefiere activos locales en la República Dominicana, Uruguay, Egipto y Nigeria.

“Los mercados locales siguen teniendo un gran viento de cola de valoración relativa incrustado en ellos”, afirmó.

Aún así, los inversionistas se mantienen cautos en cuanto a su exposición al real brasileño y el peso mexicano. Samy Muaddi, responsable de renta fija de mercados emergentes en T. Rowe Price, dijo que prefiere apostar por los movimientos de las tasas de interés locales, al tiempo que usa coberturas para las divisas.

Reformas

La deuda high yield, o de alto rendimiento, es la que más ha contribuido a la rentabilidad de la renta fija de mercados emergentes en el último año. Ha rendido más de un 18% frente a alrededor de un 9% de la deuda con grado de inversión, según índices de Bloomberg.

Los bonos de Ecuador y Argentina, algunos de los con mayores retornos, siguen favorecidos. Para Gorky Urquieta, quien gestiona unos US$25.000 millones en deuda de mercados emergentes en Neuberger Berman, ambos siguen ofreciendo rendimientos atractivos a pesar del riesgo político.

“Siempre y cuando las cosas vayan en la dirección correcta en términos de reformas”, dijo. “Todavía hay mucho margen para los rendimientos y para que los diferenciales se compriman”.

Aunque es posible que los inversionistas se aferren a estos bonos por sus elevados cupones, es hora de mirar más allá de la deuda soberana de alto rendimiento, ya que su valoración ha pasado de ser “extremadamente barata” a ser más justa, afirmó Muaddi, de T. Rowe.

Los fondos de renta fija de mercados emergentes han tenido dificultades para atraer flujos debido a las altas tasas en EE.UU. En lo que va del año han registrando sólo nueve semanas con flujos positivos, según datos de JPMorgan. Aunque los US$15.000 millones en salidas suponen una mejora respecto a la salida de US$31.000 millones en 2023 y US$90.000 millones en 2022, subraya el reto al que se enfrentan los gestores.

“Los mercados emergentes son uno de esos lugares en los que creo que abundan las oportunidades, pero uno no quiere ser el último en llegar”, dijo Dhawan. “Hay que adelantarse un poco a la Fed en esto y empezar a reasignar las carteras”.

