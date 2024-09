Prohibición de X imposibilitaría inversiones en Brasil, afirma Ackman

(Bloomberg) -- El multimillonario de los fondos de cobertura Bill Ackman se unió a los críticos de una orden judicial para suspender X de Elon Musk en Brasil, diciendo que el fallo probablemente ahuyentará a los inversionistas y perjudicará al país.

El viernes, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó a los proveedores de servicios de internet de Brasil que bloquearan el acceso de sus usuarios a X, después de que la empresa de medios sociales se negara a nombrar un representante legal en el país para atender las peticiones de retiros de cuentas supuestamente implicadas en la difusión de desinformación política.

Moraes también ordenó la congelación de los fondos de otra de las empresas de Musk, Starlink, para que sirvieran como garantía de las multas impuestas a X por no acatar las decisiones judiciales.

El “cierre ilegal de X y la congelación de cuentas en Starlink pusieron a Brasil en un rápido camino de convertirse en un mercado ininvertible”, dijo Ackman en una publicación en X el sábado por la noche. “China cometió actos similares que condujeron a la fuga de capitales y al desplome de las valoraciones. Lo mismo le ocurrirá a Brasil a menos que se retracten rápidamente de estos actos ilegales”.

Durante el fin de semana, la mayoría de los mayores proveedores de internet de Brasil acataron la orden, empujando a los usuarios del país a migrar a algunos de los competidores de X. La red social Bluesky, fundada por Jack Dorsey tras vender Twitter a Musk, informó de un millón de nuevos usuarios en los tres días que terminaron el sábado y publicó una serie de posts en portugués para dar la bienvenida a los brasileños que se suscribieron al servicio.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo tratará de reunirse de nuevamente el lunes para discutir la prohibición y es probable que respalde la decisión de Moraes, informó el sitio web local G1, citando a un juez no identificado. En una entrevista concedida al diario Folha, el presidente del Tribunal Supremo, Luis Roberto Barroso, pareció apoyar la sentencia, afirmando sin mencionar a X en particular que no se puede permitir que opere una empresa sin representación legal en el país.

Nota Original: Ackman Says X Ban Will Make Brazil ‘Uninvestable’ (Correct)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.