Marta Francés y Nil Riudavets, plata y bronce en PTS4, cierran la fiesta del triatlón en París

Los triatletas españoles Marta Francés y Nil Riudavets han cerrado este lunes la gran fiesta del triatlón español en los Juegos Paralímpicos de París al conseguir la medalla de plata y de bronce, respectivamente, de la clase PTS4, y que se unen a los oros de Susana Rodríguez y Dani Molina. De este modo, el triatlón nacional iguala su resultado respecto a hace tres años, aunque lo mejora al conseguir dos metales dorados, y sitúa a España con 19 preseas en la cita francesa, cinco de ellas de oro con el resto de la jornada todavía por disputarse. La triatleta española Susana Rodríguez ha sido una de las grandes protagonistas del día al proclamarse doble campeona paralímpica tras lograr la medalla de oro en la prueba de triatlón para deportistas con discapacidad visual, la segunda tras el de horas antes de Dani Molina en PTS3. La deportista gallega ha sido la gran dominadora en la capital francesa como ya hiciese hace tres, entonces acompañada por Sara Loehr. En esta ocasión, con Sara Pérez ha sido la mejor en la natación, el ciclismo y la carrera a pie para ganar con mucha autoridad su segundo oro paralímpico. Horas antes, Dani Molina, en su debut por fin en unos Juegos en este deporte, fabricó a fuego lento su metal dorado en PTS3 para deportistas con discapacidad física, culminado en su magnífica carrera a pie, su punto fuerte y donde firmó una gran remontada después de controlar bien a sus rivales tras el segmento de ciclismo. El madrileño, cinco veces campeón del mundo, era el favorito en esta prueba, nueva en el programa para Paris 2024, una inclusión que por fin le permitió aspirar a lo único que faltaba en su enorme palmarés donde también hay seis oros europeos. Paralímpico en natación en Atenas 2004, cerró una larga espera del mejor modo posible, con un triunfo de mucha autoridad y que le permitió disfrutarlo en la recta de meta donde en primera fila se encontraba también SM la Reina Letizia, apoyando esta mañana a los triatletas. Ya desde el principio, el triatleta español demostró su fortaleza. En las aguas del Sena se batió contra la corriente y sus rivales para salir en cabeza, aunque seguido muy de cerca por el neerlandés Nico van der Burgt, mientras que en el ciclismo, donde más puede sufrir, manejó bien la situación. Van der Burgt y el alemán Max Gelhaar le pasaron y se afanaron en intentar abrir la máxima distancia. En el cambio a la carrera a pie esta era sola de 47 segundos, muy asequible para el madrileño, que es el mejor en esta especialidad de su categoría y que no escatimó esfuerzos. Superó a sus dos rivales casi al kilómetro y medio, se escapó y pudo disfrutar de la gloria paralímpica tras acabar su triatlón en 1:08.05, 38 segundos mejor que Gelhaar. MORAL, A 7 SEGUNDOS DE OTRO BRONCE Por su parte, en la categoría de silla de ruedas, la madrileña Eva Moral no pudo repetir su podio de hace tres años y finalizó en la cuarta posición a siete segundos de una nueva medalla de bronce y después de un ciclo en el que ha sido madre. La española salió en la segunda posición tras el segmento de natación tras la australiana Laura Parker y después de un inicio en el que todas las participantes iban "bien pegadas" a la pared para evitar lo máximo posible la corriente. Luego en el ciclismo sufrió un poco más por el adoquín del circuito y que "es horroroso para bicicleta de mano", pero donde también se había encontrado "muy bien". En ese segmento se quedó de inicio un tanto rezagada, pero luego fue remontando poco a poco para situarse cuarta antes del tramo final de carrera en silla de ruedas, donde tenía por delante a la canadiense Leanne Taylor. Moral la tuvo cerca, pero la norteamericana aguantó y se quedó con el bronce. Además, también compitieron los deportistas de las clases PTS2 y PTS3 donde los debutantes Lionel Morales y Diego Lardón se llevaron un diploma paralímpico con su sexta y octava plaza respectivamente, mientras que, en PTS2, Rakel Mateo fue décima. Morales era el que teóricamente más opciones podía tener de pelear por el podio, pero no salió bien colocado del agua y se le escaparon sus opciones.

Compartir nota: Guardar Nuevo