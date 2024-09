Lavrov asegura que Ucrania rechazó retomar el acuerdo de cereales negando sus propias condiciones

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este lunes que se pudo retomar con Ucrania el acuerdo de exportación de cereales durante la primavera de 2024, pero Kiev se negó al rechazar algunas de sus propias condiciones: "Ya tenían planes de bombardear centrales nucleares", ha dicho. "Esta primavera hubo un intento por parte de Turquía de renovar el acuerdo sobre la protección del suministro de alimentos (...) Nosotros estábamos listos", ha contado Lavrov en un encuentro con estudiantes y personal docente en la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú. De acuerdo con Lavrov, Ucrania decidió "en el último momento" no sumarse al acuerdo tras rechazar ellos mismos algunas de las condiciones que habían planteado, entre ellas garantizar la seguridad de las centrales nucleares, informa la agencia de noticias Interfax. "Los ucranianos dijeron, añadamos además de la obligación de no tocar barcos comerciales, la necesidad de mantener la seguridad de las centrales nucleares (...) Dijimos 'hagámoslo'", ha recordado Lavrov, quien ha destacado la mediación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Nos convenció de que esto sería un paso adelante (...) Jugó con toda sinceridad y trató de ser útil. Estuvimos de acuerdo, pero inmediatamente los ucranianos, a lo que ellos mismos propusieron, dijeron que no, que esto no les convenía. Al parecer, ya tenían planes de bombardear centrales nucleares", ha recordado. Se cumple ahora algo más de un año desde que Rusia salió de este acuerdo --que había estado vigente desde julio de 2022-- argumentando los incumplimientos de la parte ucraniana. Aquello supuso el cierre del corredor humanitario en el noroeste del mar Negro y la disolución del centro conjunto de coordinación de Estambul. El acuerdo facilitó la exportación de más de 32 millones de toneladas de grano y contó con la mediación de Turquía y Naciones Unidas, que ha insistido en retomarlo para garantizar el suministro mundial de alimentos y un control de los precios.

Compartir nota: Guardar Nuevo