AfD veta a toda la prensa de la fiesta postelectoral en Turingia tras la sentencia judicial en su contra

El partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) ha anunciado que no admitirá prensa en la fiesta preparada para después de las elecciones regionales de este domingo en el estado de Turingia, en el este de Alemania, después de que un tribunal ordenara que se les diera igual acceso a todos los medios. Un portavoz de AfD en Turingia, Torben Braga, ha explicado que no habrá prensa en la celebración y que los diputados electos atenderán a los medios de comunicación en la sede del parlamento regional en la misma tarde del domingo. AfD responde así a la sentencia del Tribunal Regional de Erfurt que obligaba a AfD a dar igual acceso a toda la prensa a la fiesta tras una demanda conjunta de 'Der Spiegel', 'Bild', 'Die Welt' y 'Die Tageszeitung'. Hasta 50 periodistas de otros medios sí habían recibido confirmación de la acreditación. El partido argumenta que no había espacio suficiente para toda la prensa, ya que habían recibido solicitudes de 150 periodistas y contaban ya con 150 invitados del partido. Sin embargo por el momento no se ha anunciado dónde se realizará la celebración y por tanto se desconoce el aforo. La Asociación Alemana de Periodistas ha criticado la exclusión de determinados medios por ser "indignante desde el punto de vista político", en palabras de su portavoz Hendrik Zoerner. Mientras, continúa desarrollándose la votación, con una participación del similar a la de 2019 en Turingia, del 32 por ciento hasta las 12.00 horas, ligeramente superior al 31,5 por ciento de hace cinco años. En el otro estado en el que se vota este domingo, Sajonia, la participación se sitúa en el 35,4 por ciento hasta las 14.00 horas, cuando en 2019 fue del 35,1 por ciento a esa misma hora. Estas cifras no incluyen el voto por correo.

