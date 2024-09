Acosta: "He vuelto a ser competitivo"

Alcañiz (Teruel), 1 sep (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) se mostró contento por su tercer puesto en el Gran Premio de Aragón de MotoGP por que considera que ha "vuelto a ser competitivo".

"Viniendo de la pesadilla de Austria, porque seguro que fue la carrera más difícil, la verdad que es ha sido un fin de semana bueno porque hemos vuelto a ser competitivos", dijo Acosta.

"Lo he dicho muchas veces: quizás no venimos aquí para ganar nada ahora mismo, pero por lo menos sí para ser competitivos y no quemar gasolina por quemar. Creo que ha sido un paso atrás los fines de semana anteriores para dar muchos para adelante", asegura el piloto de Gas Gas.

Ante su próxima cita del campeonato, Acosta señala: "Al final va a ser la primera vez que vuelva a repetir circuito con una MotoGP, y creo que eso me viene bastante bien porque por lo menos el viernes ya será de trabajar, no de ver qué me encuentro. Misano es un circuito que me gusta. Estuve allí hace un par de semanas en un entrenamiento de Moto2 como hace todo el mundo allí: dar vueltas y cogerle otra vez el tema al circuito".

Del podio dijo: "La verdad es que ya no es ansiedad, es saber qué está pasando, por qué a principios de año tan bien y en Austria tan, tan mal. Y esto por lo menos tranquiliza. Es verdad que no ha sido un podio como los que a mí me gustan, pero hay que estar ahí también. Es una combinación de cosas y KTM ha empujado un montón para hacer que mi box fuera competitivo. Hemos traído un nuevo telemétrico y otro mecánico para unos programas que estamos obteniendo".

Sobre el incidente entre Francesco Bagnaia y Álex Márquez, Acosta no quiso opinar y se preguntó: "¿cómo catalogar el mío con Martín? Nada. Hoy estaba tan complicado que cualquier cosa que intentases podría salir muy bien o muy mal".

"No sé. Uno ha entrado por lo sucio, los dos iban inclinados, uno yo creo que no ha visto al otro y el otro no ha visto al uno... Ha sido una combinación de factores que yo creo que en una pista normal no hubiese pasado, y, por lo que sea, hoy ha pasado".

"En una pista normal tú te vas largo y pierdes más tiempo del que Álex ha perdido, o en otra curva; y en una pista normal, Pecco no se habría tirado así de rápido y el otro tan lento. Creo que se han combinado muchas cosas", insistió Pedro Acosta.

Sobre la victoria de Marc dijo: "Me alegro. No merecía acabar su carrera como parecía que iba a acabar, y creo que esto da más 'vidilla' al campeonato. Intentaremos ser más competitivos nosotros".

Y en lo que a las necesidades de su moto se refiere reconoció que le "faltan cosas concretas", y empleó un símil para explicarlo: "Nuestro tejado está muy bien hecho, pero tenemos que reforzar los pilares porque si no la casa se va para los lados, se balancea. Tenemos que buscar más tracción".

"Ayer, con menos información, nos ganaron soló dos Ducati y hoy teníamos cuatro delante y no había manera de seguirlos, así que tenemos que intentar buscar un poco más de tracción, que creo que nos ayudará bastante", insistió Pedro Acosta. EFE

