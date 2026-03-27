La Administración Trump busca presentar cargos adicionales contra Maduro en otros estados

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha afirmado este viernes que la Administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha medidas para presentar cargos adicionales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en otros estados del país.

"Teniendo en cuenta que el caso está abierto, no hay mucho que pueda decir, pero sí puedo decir que hay cargos en su contra por narcoterrorismo, y su mujer es igual, si no peor", ha aseverado durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News en la que ha tildado a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, como persona "horribles".

Así, ha asegurado que ambos "deberían ser condenados por los muchos delitos que han cometido, todos ellos relacionados con armas y drogas". "Puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción en la que estamos sopesando abrir casos en su contra", ha aclarado Bondi.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que otros altos cargos venezolanos sean también imputados, ha confirmado que hay "muchos cómplices" que no han sido de momento procesados. "El presidente Trump tiene un ojo puesto en esto; esto va sobre mantener nuestro mundo seguro y con eso es con lo que él está comprometido", ha afirmado.

El jueves, la Justicia de Nueva York rechazó la petición de la defensa de Maduro para desestimar los cargos impuestos en su contra ante la posibilidad de pagar los honorarios de los abogados debido a las sanciones que pesan en su contra, que mantienen bloqueadas sus cuentas.

El pasado mes de febrero, el abogado de Maduro, Barry Pollack, advirtió de que existía la posibilidad de que tuviera que abandonar la defensa del presidente venezolano si Estados Unidos no permite al Gobierno de Venezuela pagar sus honorarios. Así, Pollack declaró que el Departamento del Tesoro había concedido pero luego retirado una licencia que permitía a Caracas pagarle.

Sin embargo, tanto Maduro como su mujer se encuentran en la lista de personas sancionadas, por lo que es necesario que su equipo legal obtenga los permisos necesarios para no incurrir en una violación de dichas restricciones. El letrado ha asegurado que esto "viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse".

La defensa insiste en que "el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de la representación de Maduro, que este tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haga y que, de otra manera, no puede costearse un abogado".

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de ambos.