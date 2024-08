Historiador advierte que en las elecciones en el este alemán está en juego la libertad

Salvador Martínez Mas

Berlín, 31 ago (EFE).- En las elecciones del domingo en Sajonia y Turingia (este), debido al auge de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de la formación radical de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), está en juego “la libertad”, ya que esas organizaciones rechazan la democracia liberal y apuestan por un Estado fuerte como el de la Rusia de Vladimir Putin, dijo el historiador alemán Ilko-Sascha Kowalczuk en este entrevista con EFE.

Kowakczuk es especialista en la historia de la extinta RDA y sus libros han sido claves en diversos debates. Además fue entre 1995 y 1998 asesor de una comisión del Bundestag dedicada al este de Alemania. Su último libro es "El shock de la libertad. Otra historia del este de Alemania desde 1989".

Pregunta : En el contexto de las elecciones en Sajonia y Turingia. ¿En qué momento histórico se encuentra Alemania del Este?Respuesta: Actualmente, en Alemania del Este todo gira en torno a la democracia. Nada menos que la cuestión de la democracia. Están en juego la libertad y la democracia. ¿Se preservarán la democracia y la libertad o se verán perjudicadas en estas elecciones? Es una cuestión fundamental, tan fundamental como lo ha sido desde 1990, desde la Reunificación, desde 1989, desde la revolución por la libertad en la República Democrática de Alemania (RDA). La RDA ya no existe, pero esta región alemana no sólo no es una provincia insignificante en algún lugar de Europa. Alemania del Este es también un laboratorio de la modernidad. Lo que tiene lugar en Alemania del Este, por regla general, también tiene lugar unos años más tarde en otras regiones de Europa y por eso Alemania del Este es tan interesante.P. ¿Es esta situación el resultado de la incapacidad de aprender qué es la democracia liberal o de que los valores de la democracia liberal no tienen o no han tenido particular resonancia en Alemania del Este?R: Soy historiador y no puedo dar respuestas sencillas a preguntas sencillas, porque todo lo que ocurre en la historia y en el presente suele tener causas complejas. Si miramos a la Alemania del Este de hoy, tenemos que reconocer varias cosas. Hubo un increíble reto de transformación a partir de 1990, hablo de una transformación que fue el paso de una economía planificada comunista a una economía social de mercado y otra transformación que fue el paso de una dictadura política a una democracia representativa.Esta transformación vino acompañada de grandes retos. Millones de personas se quedaron sin trabajo, se encontraron de repente en una situación que no estaba en absoluto prevista. En sus vidas, todo cambió, nada siguió igual, no se dejó piedra sobre piedra. Y en cuanto eso terminó, después de 15 ó 20 años, comenzó la siguiente transformación, una transformación que actualmente mantiene en vilo al mundo entero, a saber, la revolución digital. Y la particularidad de Alemania del Este es que hay que dominar dos grandes transformaciones dentro de una misma vida laboral.P: Muchas regiones del este de Alemania están económicamente mejor que la mayor parte de Europa, por ejemplo, que el sur o el este de Europa. Pero en el este de Alemania la gente se compara con Alemania Occidental, y eso provoca resentimiento en Alemania del Este. ¿AfD y BSW se benefician de este sentir?R: Cuando se produjo la reunificación en 1990, hubo una promesa central hecha por el gobierno federal de entonces y por todos los políticos alemanes. Se dijo: "en 3 ó 5 años, ustedes, como alemanes del este, estarán tan bien como sus hermanos y hermanas de Hamburgo o Múnich". Esa es una promesa que nunca se cumplió, ni siquiera hoy se cumple a pesar de que Alemania del Este es una región muy próspera. Si preguntas a la gente del este de Alemania cómo le va a, el 80 % dice que bien. Si preguntas al mismo 80 % y cómo le va al este de Alemania, el 80 % dice que al este de Alemania le va muy mal.Alemania del Este tendría compararse con Polonia o la República Checa o los países bálticos o Hungría. Pero no, no lo hicimos. En cambio, nos comparamos con la región más rica del mundo en Europa, a saber, la República Federal de Alemania, me refiero a la Alemania Occidental o, mejor aún, con Baviera o Baden-Wurtemberg, que ahora no tienen rival en toda Europa. Tampoco se compararon con España, con Andalucía o con alguna de las provincias menos pudientes de Portugal, sino con el país más próspero de Europa.EFE

smm/cp/amg

(foto) (vídeo)