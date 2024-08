David Alonso y Jake Dixon logran las poles en Aragón en Moto3 y Moto2

El piloto colombiano David Alonso (CFMoto) ha logrado este sábado la pole en la categoría de Moto3 el Gran Premio de Aragón, que se está disputando este fin de semana en el circuito de MotorLand Aragón, por delante de los españoles José Antonio Rueda (KTM) y David Muñoz (KTM), mientras que en Moto2 ha sido para el británico Jake Dixon (Kalex), con el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex) como compañeros de primera línea. Alonso sigue siendo el rival a batir en la categoría de bronce del motociclismo. El colombiano, líder destacado del Mundial, no ha tenido rival en la sesión de clasificación del GP de Aragón, logrando su quinta primera posición de parrilla del año con más de cuatro décimas de ventaja con respecto al segundo piloto más rápido, y a más de un segundo del tercero. Se postula así como el gran favorito para conseguir la victoria en la carrera del domingo, ya que el colombiano ha liderado todas las sesiones del fin de semana. La principal amenaza por la victoria que tendrá Alonso serán los españoles José Antonio Rueda y David Muñoz, con los que compartirá primera línea de parrilla. Rueda fue el único capaz de acercarse en menos de un segundo al registro marcado por el colombiano, aunque solo pudo acercarse a 0.433 segundos. Por su parte, Muñoz, segundo en el pasado GP de San Marino, saldrá desde la tercera posición. No vivieron la mejor clasificación los máximos rivales de Alonso en el Mundial, los españoles Iván Ortolá (KTM) y Daniel Holgado (GasGas). El primero de ellos, segundo en la clasificación general, partirá en la carrera desde la décima posición, cuarta fila, tras una complicada sesión de clasificación en la que nunca estuvo cómodo, mientras que Holgado partirá desde la séptima plaza. Por otro lado, en Moto2, el británico Jake Dixon consiguió hacerse con su primera pole de la temporada en el último momento de la sesión de clasificación, gracias a un tiempo de 1:51.636. Dixon, que encadena tres podios en las últimas carreras, demostró su gran momento de forma. El que más cerca estuvo del tiempo de Dixon fue Moreira, que también consiguió su mejor vuelta con el crono a cero, pero se quedó a 0.134 segundos del 'poleman'. El mejor español en la parrilla de salida del GP de Aragón será Arón Canet. El valenciano estuvo durante el tramo final de la Q2 liderando la tabla de tiempos, pero el no conseguir mejorar en su último intento lo mandó hasta la tercera posición. Un lugar de inicio que le permitirá este domingo luchar por la victoria. Todo ello, en una sesión de clasificación en la que el líder del campeonato, Sergio García Dols (Boscoscuro), no pudo luchar por la pole, ya que una caída en la Q1 le impidió acceder a la Q2 y tendrá que remontar en la carrera del domingo si quiere minimizar daños con sus rivales. Por su parte, Alonso López, cuarto en el Mundial y líder en los tres entrenamientos cronometrados del fin de semana, tuvo que conformarse con el séptimo puesto.

