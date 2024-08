Correa pensaba que Simeone ya no le iba a sacar

Bilbao, 31 ago (EFE).- El argentino Ángel Correa, autor de gol de la victoria del Atlético de Madrid frente al Athletic Club en San Mamés, pensaba que después de que su compañero Giuliano Simeone entrara a campo en el minuto 85 él no iba a salir tres minutos después.

"Sabía que quedaba un cambio, pero quedaban pocos minutos y pensaba que no, que el Cholo estaba pensando otra cosa. Al final me llamó y salí con la fe de que siempre me puede quedar una. Y por suerte la pude convertir", explicó el atacante en los micrófionos de DAZN.

Correa apuntó además que con este gol demostró al técnico que "puede contar con todos nosotros y que todos somos importantes".

"Por suerte el gol sirvió para llevarnos una victoria muy importante en un campo muy difícil. Contra el Espanyol nos faltó la suerte que tuvimos hoy, que hemos tenido pocas pero la convertimos", se felicitó Correa. EFE

1010062

ibn/jl