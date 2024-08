(Previa) Valencia, Mallorca y Espanyol buscan una necesaria victoria antes del parón

El Valencia CF, el RCD Mallorca y el RCD Espanyol intentarán este sábado marcharse con tranquilidad al parón internacional sumando sus primeras victorias en LaLiga EA Sports 2024-2025 ante el Villarreal CF, el CD Leganés y el Rayo Vallecano, respectivamente. Las alarmas están ya encendidas en Mestalla donde el Valencia tendrá un siempre complicado derbi regional (21.30 horas) ante un Villarreal, invicto y ya con siete de nueve puntos posibles, frente al que debe aplacar las dudas tras un mal arranque liguero. El conjunto valencianista es el único del campeonato doméstico que todavía no ha puntuado con tres derrotas en su haber frente al FC Barcelona (1-2), el RC Celta (3-1) y ante el Athletic Club (1-0), lo que le obliga a no fallar ante su afición para irse con algo de 'tranquilidad' al parón internacional. Ahora, el Valencia necesita más que nunca el apoyo de la grada para tratar de sacar estos tres puntos que no pongan en duda un proyecto al que como es habitual le han faltado un mejor número de refuerzos en este inicio de temporada. Maximiliano Caufriez y Enzo Barrenchea aterrizaron este viernes, pero será difícil verles en la convocatoria. Su situación la puede agravar uno de los técnicos que más huella ha dejado en la ciudad como es Marcelino García Toral, con el que el club 'che' le ganó al Barça la Copa del Rey en 2019. El asturiano llega con más confianza al duelo, aunque su equipo no se ha mostrado del todo fiable. Tras el empate ante el Atlético de Madrid (2-2), ganó en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un gol en el 95 y agarrado a su portería, y el pasado lunes reinó en la 'locura' ante el Celta (4-3), frente al que por momentos estuvo más cerca de perder que de ganar como hizo en el minuto 100. Ofensivamente el 'Submarino Amarillo' carbura, pero defensivamente continúa dando demasiadas concesiones que no son del agrado de su entrenador que podría apostar de nuevo por las rotaciones, sobre todo por las bajas de Alex Baena, Gerard Moreno, Nicolás Pépé y Eric Bailly. Ayoza González y Thierno Barry se perfilan como punta de ataque. EL LEGANÉS QUIERE HACER UN FORTÍN DE BUTARQUE Por su parte, el RCD Mallorca también espera irse al parón con una alegría, aunque en su caso su situación es un tanto 'mejor' porque tiene dos puntos, ambos en casa ante rivales potentes como el Real Madrid y e Sevilla FC. Ahora, tras caer en su única salida, en El Sadar (1-0), visitará al recién ascendido Leganés en el Estadio de Butarque (21.30), donde su rival quiere afianzar sus opciones de permanencia y donde ya dio buena cuenta de la UD Las Palmas el pasado domingo (2-1). El equipo madrileño ha arrancado bien su retorno a LaLiga EA Sports y se mantiene invicto tras las tres primeras jornadas tras empatar a domicilio ante el CA Osasuna (1-1) y ante el Real Valladolid (0-0). Volver a sacar un triunfo en casa, donde el año pasado no concedió demasiado, ante un rival directo se presenta clave. En un choque que se presenta igualado y con pocos goles, el Mallorca necesitará mejorar sus prestaciones ofensivas, después de anotar sólo un gol, en una jugada de balón parado, en sus tres primeros partidos, sobre todo para hacer valer un mejor trabajo defensivo, con sólo dos tantos encajados, algo en lo que rivaliza con el Leganés. Óscar Rodríguez y Darko Brasanac podrían ser las novedades en el once 'pepinero', y Dani Rodríguez y Omar Mascarell en el bermellón. EL ESPANYOL QUIERE HACER BUENO EL PUNTO DEL METROPOLITANO Finalmente, en el RCDE Stadium (19.15) se verán las caras otros dos rivales directos que han comenzado de forma distinta su temporada doméstica como son el RCD Espanyol, que sólo tiene un punto, y el Rayo Vallecano, que suma cuatro. El conjunto catalán todavía no ha sido capaz de ni de ganar ni marcar tras su vuelta a Primera División en estos tres primeros partidos, pero el punto arañado en un feudo como el Cívitas Metropolitano le debe haber dado ánimo para dar la primera alegría a su afición. Manolo González, entrenador espanyolista, tiene las bajas de Leandro Cabrera y de Edu Expósito para conformar un equipo que apostó por defensa de cinco ante el Atlético de Madrid y que podría volver a su formación más habitual. Enfrente, un Rayo Vallecano que arrancó bien la campaña, con un triunfo a domicilio en el Reale Arena ante la Reale Arena y que sumó otro punto fuera ante el Getafe CF, pero que el pasado martes no pudo sorprender al FC Barcelona, que le remontó en la segunda parte el tanto inicial de Unai López. Íñigo Pérez, técnico del conjunto franjirrojo, dejó caer en la previa que no contará todavía con el colombiano James Rodríguez por su falta de ritmo, y también podría apostar por las rotaciones con las entradas de jugadores como Adrián Embarba, Pathé Ciss, Pep Chavarria o Andrei Ratiu. --PROGRAMA DE LA JORNADA 4 DE LALIGA EA SPORTS. -Sábado 31. Barcelona - Valladolid. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manch) 17.00. Athletic Club - Atlético. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.00. Espanyol - Rayo Vallecano. Cordero Vega (C.Cántabro) 19.15. Valencia - Villarreal. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.30. Leganés - Mallorca. Melero López (C.Andaluz) 21.30. -Domingo 1. Alavés - Las Palmas. García Verdura (C.Catalán) 17.00. Osasuna - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano) 17.00. Sevilla - Girona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00. Getafe - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.15. Real Madrid - Betis. Alberola Rojas (C.Cast-manch) 21.30.

