La política izquierdista Sahra Wagenknecht es atacada con pintura durante un mítin en Alemania

La líder del nuevo partido Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán), Sahra Wagenknecht, fue atacada con pintura en un mítin celebrado el jueves por la tarde en la ciudad de Erfurt, situada en el este del país. John Lucas Dittrich, miembro de BSW, ha denunciado a través de su cuenta en la red social X que la política fue víctima de un "ataque cobarde" al final de su discurso y ha dicho que Wagenknecht "fue rociada con un líquido desconocido por un hombre". "Cobarde, si no tienes argumentos, recurres a esos medios", ha agregado. Wagenknecht tuvo que abandonar brevemente el escenario donde realizaba el discurso tras ser rociada con pintura, si bien regresó poco después del incidente, tal y como ha informado la agencia alemana de noticias DPA. La Policía ha confirmado la detención del sospechoso. "Muchas gracias por todas las preguntas sobre mi estado. Estoy bien, sólo un poco asustada aún. Pero no se preocupen. No dejaremos que nos intimiden", ha recalcado Wagenknetch, quien abandonó en enero su anterior partido, La Izquierda, por sus diferencias en torno a la guerra en Ucrania --en la que rechaza el apoyo militar de Berlín a Kiev-- y sobre migración. Por su parte, el responsable de prensa del partido en la región de Turingia, Steffen Quasebarth, ha subrayado que Wagenknecht se encuentra bien, aunque ha resaltado que el incidente le había conmocionado. Así, ha detallado que la pintura le cayó en la cabeza, el cuello y el tronco y ha remarcado que el agresor usó algún tipo de jeringuilla médica para rociarla con la pintura. Esta escisión liderada por Wagenknecht, y secundada por otra decena de parlamentarios de Die Linke, parece tener en el horizonte una candidatura para las elecciones generales alemanas. De hecho, algunos sondeos contemplan la posibilidad que sea la fuerza más votada en Turingia, que celebra elecciones este domingo, al igual que Sajonia.

