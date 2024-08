Carlos Alcaraz cae con estrépito ante Van de Zandschulp en la segunda ronda del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz ha caído eliminado en la madrugada de este viernes en la segunda ronda del US Open, cuarto 'Grand Slam' de la temporada que se disputa sobre superficie dura, tras perder ante el neerlandés Botic van de Zandschulp de manera contundente en tres sets (6-1, 7-5, 6-4) en dos horas y 21 minutos de encuentro. Alcaraz vivió su eliminación más prematura en un 'grande' desde Wimbledon 2021, siendo también esta su peor participación en las pistas de Nueva York. El murciano se vio superado durante todo momento por un inspiradísimo Van de Zandschulp, que no dio ningún tipo de opción a Alcaraz desde el comienzo del partido. El tenista de El Palmar no encontró su juego en ningún momento, yendo a remolque durante todo el encuentro. El saque fue su principal lastre, cediéndolo a lo largo del choque hasta en seis ocasiones, con unos porcentajes de solo el 61% de primeros servicios, de los que ganó únicamente el 60% de ellos. Además, el número tres del mundo estuvo muy errático, cometiendo 27 errores no forzados por los 21 golpes ganadores logrados. El primer set ya vaticinaba un partido complicado para Carlos Alcaraz. Casi sin que el partido hubiera cogido ritmo, el murciano se encontró con un 3-0 en contra que sería incapaz de remontar. De hecho, tal fue la superioridad del neerlandés en la primera manga que Alcaraz solo evitaría el rosco manteniendo su saque en el cuarto juego, ya que en el sexto juego volvería a ceder su servicio, dando lugar al 6-1 definitivo. El nivel del español mejoró ligeramente en la segunda manga, en la que tomó la delantera manteniendo su saque en el primer juego. Pero su reacción quedaría frustrada en su segundo turno de saque, en el que concedería el 'break'. Ahí, el murciano tiró de orgullo para devolver la rotura, pero en el tramo decisivo del set, con 5-5 en el marcador, el neerlandés quebraría de nuevo su saque para acabar cerrando el set por 7-5. Le tocaba hacer la machada al español, pero el día no estaba para ello. El altísimo nivel de juego Van de Zandschulp, que llegaba a la defensa de todas las bolas y se encontraba especialmente certero con sus golpes, y la falta de confianza de Alcaraz en su juego acabaron dilapidando el partido en el tercer set. Una manga en la que el murciano volvió a ir contra corriente en todo momento y que acabó con un definitivo 6-4. Se despide así Carlos Alcaraz del último 'Gran Slam' de la temporada con su peor resultado en un 'grande' desde Wimbledon 2021, torneo en el que también perdería en la segunda ronda. La eliminación del murciano supone también que España se quede sin representación en la tercera ronda del cuadro masculino del US Open, algo que no ocurría desde 1999.

