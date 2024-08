Borrell responde a Tajani que es "ridículo" decir que retirar límites a armas es estar en guerra con Rusia

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este viernes que es "ridículo" decir que retirar las restricciones al uso de armamento occidental por parte de Ucrania, para que ataque objetivos militares en Rusia, suponga entrar en guerra con Moscú, como declaró el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, contrario a dar este paso. "Sobre levantar los límites al armamento occidental contra objetivos rusos, tengo mi opinión, pero es algo que le corresponde a los Estados miembro que mandan este tipo de armamento. Cada uno decidirá cómo se puede usar", ha indicado en declaraciones a la prensa antes de la reunión informal de ministros de Defensa en Bruselas. En todo caso, el jefe de la diplomacia europea ha tachado de "ridículo" declarar que permitir a Kiev atacar objetivos militares en territorio ruso equivalga a entrar en guerra con Moscú. "Es ridículo decir eso. Apoyamos a Ucrania y está siendo atacada desde territorio ruso, según la ley internacional puede golpear los lugares desde donde se le ataca. Esto no es estar en guerra con Moscú. Apoyamos a Ucrania pero no estamos en guerra con Rusia", ha defendido. Borrell responde así a las palabras de Tajani que antes de la cita de este jueves de titulares de Exteriores aseguró que que el armamento que envían las autoridades italianas es de carácter defensivo y solo para uso dentro del territorio ucraniano. "No estamos en guerra con Rusia, ni la OTAN está en guerra con Rusia", alegó. El Alto Representante viene defendiendo desde hace semanas que el armamento entregado al Ejército ucraniano "tenga pleno uso". "Hay que levantar las restricciones para que los ucranianos puedan apuntar a los lugares desde los que Rusia les está bombardeando. De lo contrario, el armamento es inútil", aseguró Borrell este jueves antes las peticiones del ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, que aprovechó su presencia en la reunión de ministros europeos para pedir a los Estados miembros que tomen decisiones para permitir ataques de Kiev contra "objetivos militares legítimos" en territorio ruso.

