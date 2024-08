Alemania deporta por primera vez a afganos desde la vuelta de los talibán al poder

El Gobierno de Alemania ha anunciado este viernes la primera deportación de ciudadanos afganos sobre los que pesaban condenas dictadas por los tribunales, en la primera medida de este tipo desde que los talibán volvieron al poder en el país centroasiático en agosto de 2021 tras tomar la capital, Kabul, después de la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani. "Alemania ha llevado a cabo esta mañana una repatriación de ciudadanos afganos a su país de origen por primera vez desde agosto de 2021", ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit, a través de un comunicado, en el que ha recalcado que "se trata de afganos que son criminales condenados y que no tenían derecho a seguir en Alemania y sobre los que pesaban órdenes de expulsión". Así, ha asegurado que "el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos durante los últimos meses para lograr el reinicio de las repatriaciones en estos casos y ha apoyado a los países responsables con este objetivo". "Ante unas contexto muy difícil, Alemania pidió apoyo a socios regionales clave para lograr que las repatriaciones fueran posibles", ha explicado. "El Gobierno federal está muy agradecido por este apoyo", ha dicho Hebestreit, quien ha adelantado que las autoridades alemanas "están comprometidas a continuar con este tipo de repatriaciones". "Los intereses de seguridad de Alemania tienen claramente un mayor peso que el interés a la hora de proteger a criminales y personas peligrosas", ha zanjado. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, destacó el jueves a través de su cuenta en la red social X que, tras el atentado perpetrado el viernes pasado con un cuchillo en la ciudad de Solingen, que se saldó con tres muertos, las autoridades "adoptarían las acciones necesarias", incluida una reducción de las trabas para las deportaciones. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Faeser, anunció un endurecimiento de la actual normativa sobre armas tras el atentado, perpetrado por un ciudadano de origen sirio sobre quien pesaba una orden de deportación y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El propio Scholz ha defendido este mismo viernes que esta primera deportación de afganos supone "una clara señal" de que "los que cometan crímenes no pueden contar con que no serán deportados". "Intentaremos hacerlo, como se puede ver en este caso", ha recalcado durante un acto de campaña del Partido Social Demócrata (SPD) en la ciudad de Leipzig. "Hemos anunciado que deportaremos a Afganistán a criminales. Hemos preparado esto de forma cuidadosa, sin hablar demasiado de ello, porque los planes sólo son exitosos si haces un esfuerzo de forma cuidadosa y muy discreta. Es lo que se ha hecho hoy", ha zanjado, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.

