Tini Stoessel acompaña a Coldplay en su concierto en Dublín: "Si todo está bien espero volver a los escenarios en 2025"

La artista argentina Tini Stoessel ha acompañado este jueves 29 de agosto a la banda de rock británica Coldplay en el primero de sus cuatro conciertos en Dublín (Irlanda) para cantar su colaboración 'We Pray'. Se trata de la segunda vez que la artista se sube a los escenarios después del lanzamiento de su disco 'Un mechón de pelo', un trabajo que publicaba para "priorizar" su salud mental, según ha explicado en una entrevista con Europa Press. "Fue un disco que en lo personal va a marcar mi vida para siempre, básicamente abrí mucho mi corazón y conté algo que me estaba sucediendo . Necesitaba sincerarme con mi gente y conmigo misma. Frenar y entender que la prioridad era mi salud mental y mejorar y encargarme de eso, darle el tiempo que sea necesario. Volví al estudio hace poquito y si Dios quiere, todo sale bien y me encuentro en un lugar feliz podré volver a hacer un tour el año que viene", ha asegurado Stoessel para después destacar que quiere ser precavida y no "apresurar" las cosas aunque se encuentra "mejor" mentalmente. Sin noticias de una gira a corto plazo, la artista publicaba su quinto álbum de estudio en abril y se ha subido a las tablas únicamente después de haberlo hecho una vez antes, aunque ahora lo hace de la mano de la banda de 'Fix you' en el escenario del Crocke Park, en Dublín, ante 83.000 espectadores según cifras de los organizadores. "La intención es unir a culturas distintas, a tantos idiomas distintos. Más allá de lo que cada artista pueda aportar con su público la intención más linda es el de estar todos juntos sin importar de dónde vengas, empatizando con querer un mundo mejor, acompañándonos y creo que eso es lo lindo", ha añadido la artista, que colabora con el vocalista de la banda, Chris Martin, en 'We pray', además de con Burna Boy, Little Simz y Elyanna. La canción conjunta nace de la voluntad de Martin, quien pidió a la artista de Argentina participar con un verso en español después de unirse en el escenario del Estadio Monumental en Buenos Aires, algo que ella recibía emocionada, ya que se trata de la banda de su vida. "Parte del amor que tengo por las baladas es por él. Por más que en mis discos haya reguetón o cumbia, siempre va a haber una balada y en gran parte Coldplay ha sido una de esas bandas que me inspiró y que me seguirá inspirando para cantarlas. Sus baladas me llegaron al corazón desde el primer momento que las escuché y hasta en ese sentido me inspiran para hacer música. Me han acompañado en momentos tristes, en momentos felices, en momentos donde también me ha llegado como mucho el mensaje que tiene Coldplay a la hora de escribir", ha asegurado Tini.

Compartir nota: Guardar Nuevo