Novak Djokovic se mete por la vía rápida en tercera ronda del US Open

El tenista serbio Novak Djokovic ha accedido en la madrugada de este jueves a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada que se disputa sobre superficie dura, tras la retirada de su compatriota Laslo Djere por problemas físicos, cuando transcurría el tercer set del partido con un resultado favorable a Nole de 6-4, 6-4 y 2-0. Djokovic sigue con paso firme en la defensa de su título del US Open logrado el pasado año y ya está en tercera ronda tras derrotar al serbio Djere, número 109 del mundo. El recientemente proclamado campeón olímpico estaba siendo superior en el encuentro y se encontraba dos sets arriba cuando su rival decidió retirarse del encuentro por problemas físicos en la zona del abdomen. Antes, el número dos del mundo arrancó muy sólido en el primer set, aunque el alto nivel de juego de Djere hizo que la resolución del mismo tuviera que esperar hasta el décimo juego de la manga, donde Djokovic conseguiría el único 'break' del set, para colocar el 6-4 definitivo. Un arranque de partido en el que el gran debe de Nole fue el saque, con el que sufrió, teniendo que levantar hasta tres pelotas de rotura. El inicio del segundo set trajo consigo el mejor tenis de Djere y al Novak Djokovic más errático. Un hecho que aprovechó Djere para conseguir quebrar el servicio del tenista de Belgrado en el tercer juego de la marca y tomar la delantera en el marcador por primera vez en el partido. Sin embargo, el cuatro veces ganador del US Open pudo darle la vuelta al set con cuatro juegos consecutivos ante un Djere lastrado por los problemas físicos, y que requirió la presencia del fisio, en lo que sería la antesala de su retirada del encuentro. El tercer set apenas pudo disputarse, ya que, con 2-0 favorable a Djokovic en el marcador, Djere decidió poner punto y final a su participación en el US Open tras dos horas y doce minutos de partido, y retirarse aquejado de esos problemas musculares en la zona abdominal. Así, Djokovic avanza a tercera ronda, donde se enfrentará al australiano Alexei Popyrin, cabeza de serie número 28 del torneo.

