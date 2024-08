López Obrador augura una "muy buena" relación con EE.UU. si hay "respeto a las soberanías"

Ciudad de México, 29 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que la relación con Estados Unidos va a ser “muy buena”, pero dependerá del “respeto a las soberanías” de ambas naciones, ante la "pausa" que declaró con el embajador estadounidense Ken Salazar por la reforma judicial.

“Yo sostengo que la relación hacia adelante con Estados Unidos va a ser muy buena”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano volvió a referirse a las declaraciones en días pasados del embajador de Estados Unidos en México, quien criticó públicamente el proyecto de reforma judicial, que busca la elección de jueces por voto popular en México, y ha despertado inquietud entre inversionistas y políticos estadounidenses.

López Obrador abundó que tener una buena relación conviene a ambos países y a los dos pueblos.

“Sobre todo por nuestras fronteras, porque nos complementamos, por integración económica, porque se fortalece la región frente al avance de otras regiones en el mundo, en lo económico, en lo social, es fundamental”, expresó.

Sin embargo, acotó que el “único asunto” es que ambas naciones aprendan “a respetar las soberanías”, y aseveró que, si se logra eso, se va a fortalecer mucho la región y les va a ir bien a ambos pueblos.

“Pero todo va a depender del respeto a las soberanías, o sea, que no se actúe así, porque eso es ofensivo, eso no es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de prepotencia y no igualdad”, lamentó.

Afirmó que con esta supuesta injerencia “no se cumple” lo que ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que la relación entre ambas naciones se tiene que dar en un “pie de igualdad”.

“Pero todo esto es provocado porque no había Estado de derecho porque estaban acostumbrados a imponerse los de arriba la cúpula del poder y la democracia era demagogia”, apuntó. EFE

