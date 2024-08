Irán sigue aumentando su arsenal de uranio enriquecido, según el OIEA

El arsenal de uranio enriquecido acumulado en los almacenes de Irán ha aumentado en los últimos meses, según un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que ha reiterado su "creciente preocupación" por una actividad industrial que no cesa en un contexto de máximas tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. La ruptura del acuerdo nuclear suscrito en 2015 con las potencias internacionales ha derivado en estos últimos años en un aumento prácticamente constante de las cifras de uranio enriquecido al 60 por ciento, un material que, en grados de pureza máxima --del 90 por ciento--, puede llegar a utilizarse para fabricar armamento atómico. Entre mayo y agosto, el uranio enriquecido obtenido por Irán ha aumentado en 23 kilos y acerca ya a los 163, según un informe divulgado este jueves por la agencia internacional. Teherán sostiene que esta actividad no tiene fines militares, aunque el máximo responsable del OIEA, Rafael Grossi, ha señalado que no le consta que ningún otro Estado sin armas nucleares aspire al mismo nivel de enriquecimiento. La agencia ha apuntado, además, que no ha habido ningún tipo de diálogo con Irán desde la elección del nuevo presidente, Masud Pezeshkian. Tampoco hay indicios de que Teherán esté dispuesto a volver a permitir la inspección de sus instalaciones por parte de expertos internacionales, como le ha venido reclamando en vano el OIEA.

