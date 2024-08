Previa del Las Palmas - Real Madrid

El Real Madrid se medirá este jueves (21.30 horas) a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, en un partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports y en el que el equipo blanco buscará segunda victoria en la competición, recortando así la distancia con el FC Barcelona, además de mostrar mejores prestaciones en su juego, mientras que los grancanarios querrán lograr el primer triunfo del curso 2024/25. El equipo de Carlo Ancelotti llega a Gran Canaria con la moral de haber conseguido estrenar su casillero de victorias tras imponerse el pasado domingo al Real Valladolid (3-0). Un triunfo que, sin embargo, dejó algunas dudas en el juego de los blancos, que apenas pudieron inquietar la portería del Valladolid, y que no finiquitaron el encuentro ante un recién ascendido hasta el tramo final de encuentro. Está siendo el juego y como encajar las piezas el gran quebradero de cabeza del entrenador italiano en este arranque de temporada. Con Kylian Mbappé en el equipo y sin Toni Kroos, el Real Madrid ha vuelto a un esquema de 4-3-3, en el que la falta de un cerebro en la medular y la falta de implicación en la construcción de los tres de arriba, están provocando las dificultades en los de Ancelotti a la hora de llegar con claridad a la meta rival. Así, el actual campeón de Liga intentará encontrar en el estadio de Gran Canaria fluidez en su juego, creando un contexto para que tanto Vinícius Jr. como Mbappé desplieguen su mejor versión. De momento, tanto el brasileño como el francés no saben lo que es marcar en esta Liga, y su rendimiento en los dos primeros partidos ligueros distó de su mejor nivel. En Gran Canaria, tendrán una nueva oportunidad de estrenarse y dar los primeros pasos de una dupla que aspira a ser muy determinante. Todo ello en un feudo que históricamente se le ha dado bastante bien al Real Madrid. El club blanco solo ha caído en uno de los seis partidos que ha disputado ante Las Palmas en la isla en el siglo XXI, logrando el triunfo en cuatro ocasiones y empatando en otra. Sin embargo, el equipo amarillo ya demostró la pasada campaña, donde se adelantó en el marcador pese al 1-2 final, que venderá cara su derrota. Importante para la mejoría del Real Madrid será que el equipo consiga defender más en bloque, no partiéndose entre los cuatro atacantes y el resto. Un hecho en el que ha incidido especialmente Ancelotti desde el inicio de temporada y que ha provocado el enfado del técnico italiano en varias ocasiones. Para lograr ese equilibrio, el equipo merengue podría arrancar de inicio, por primera vez en el curso, con el croata Luka Modric, relegando al turrco Arda Güler al banquillo. Además, se esperan más novedades en el once de Ancelotti con respecto a la alineación que presentó en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Valladolid. Lucas Vázquez y Ferland Mendy, que vuelve tras sanción, entrarían en los laterales en lugar de Dani Carvajal y Fran García, respectivamente. Lo que parece inamovible es el doble pivote conformado por Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, éste último goleador en el encuentro frente al Valladolid. No en vano, y pese a las lesiones de Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, ni Tchouaméni ni el 'Pajarito' tienen sustitutos claros. Enfrente estará un equipo entrenado ahora por Luis Carrión, que llega a la tercera jornada con tan solo un punto en su casillero de seis posibles, el logrado en su debut ante el Sevilla FC. Peor resultado obtuvo el pasado fin de semana en el Estadio Municipal de Butarque ante el Leganés, rival fue superior y acabó llevándose el encuentro (2-1). La mejor noticia para Las Palmas en este inicio liguero está siendo su capacidad goleadora, que ha conseguido marcar tres goles en los dos primeros partidos. En concreto, Sandro Ramírez, con dos goles, está especialmente fino de cara a portería y espera alargar su racha a tres partidos consecutivos logrando marcar, que sería su mejor dato desde que viste la camiseta 'pío-pío'. Además del olfato goleador de Sandro, para lograr un resultado positivo ante el Real Madrid, los de Luis Carrión necesitarán que Jasper Cillissen mantenga el grandísimo nivel con el que ha arrancado el campeonato. Ante el Leganés, pese a encajar dos goles, fue uno de los mejores jugadores de su equipo, logrando detener un penalti y realizar otras dos paradas de mérito. En cuanto al once que presentará el equipo canario, se espera que Carrión haga bastantes rotaciones dado el nivel del rival y la acumulación de partidos. Así, Jaime Mata apunta a titular en la punta de ataque, y Loiodice podría volver al pivote en lugar de Moleiro, dando un perfil más defensivo al once. Además, Viti Rozada y Sinkgraven entrarían en los laterales para dar descanso a Álex Suárez y Álex Muñoz. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. LAS PALMAS: Cillissen; Viti Rozada, McKenna, Mármol, Sinkgraven; Javi Muñoz, Loiodice, Kirian; Marvin, Mata y Sandro. REAL MADRID: Courtois; Lucas, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric; Brahim, Vinícius y Mbappé. --ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear). --ESTADIO: Estadio de Gran Canaria. --HORA: 21.30/Movistar LaLiga TV.

