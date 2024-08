Paula Badosa arranca con fuerza su andadura en el Abierto de los Estados Unidos

La tenista española Paula Badosa arrancó con fuerza su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada al que llega con buenas sensaciones, y se clasificó este lunes sin problemas para la segunda ronda al derrotar 6-0, 6-3 a la suiza Viktoria Golubic. La catalana, que parte como la cabeza de serie número 26 en Flushing Meadows, confirmó de inicio que llega en buena forma a este 'grande', un torneo que no se le ha dado históricamente bien, con la segunda ronda, que ahora intentará superar, como tope en sus participaciones. Badosa llega a Nueva York tras un positivo mes de agosto donde conquistó el título en Washington y fue semifinalista en el WTA 1000 de Cincinnati, resultados que le permitieron volver a estar con las mejores del circuito. De momento, en su primer partido en este US Open, la tenista española no gastó demasiada energía para deshacerse de Golubic en poco más de una hora y con el debe de mejorar con el servicio, tras entregar siete dobles faltas. Y menos de media hora necesitó la catalana para encarrilar su victoria, con un sólido 'rosco' a la tenista suiza, perdiendo únicamente cuatro puntos con su servicio. Pero, como era de esperar, su rival reaccionó y mejoró en la segunda manga, mucho más igualada y donde Badosa flojeó más con el saque, con el que firmó seis de sus siete dobles faltas. Esta debilidad le dio más aire a Golubic, que cogió ánimo tras romper el primer saque en la manga de su rival, alegría que no le duró demasiado porque esta replicó con tres juegos seguidos que parecían encarrilar ya el triunfo. Sin embargo, Badosa entregó otro servicio para mantener la emoción, por poco, porque la catalana quebró una vez más y ya no tuvo más problemas para cerrar su pase a la segunda ronda. En el cuadro masculino también empezó la acción y hubo buenas noticias para la 'Armada', con la clasificación de Roberto Bautista, vencedor en un disputado encuentro ante el italiano Luca Nardi pese a decidirse en tres sets (7-5, 7-6, 7-6) para citarse con el estadounidense Ben Shelton, y de Roberto Carballés, que se enfrentará al chino Juncheng Sang tras reaccionar a tiempo ante el británico Jan Choinski, que igualó dos mangas de desventaja antes de caer en el quinto (6-2, 6-3, 5-7, 6-7, 6-3). En cambio, Albert Ramos no pudo con el italiano Matteo Berrettini (7-6, 6-2, 6-3).

Compartir nota: Guardar Nuevo