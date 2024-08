Íñigo Pérez: "El calendario es desmedido"

Madrid, 27 ago (EFE).- Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, no puso trapos calientes a la derrota de su equipo ante el Barcelona, pero dejó una crítica al calendario de LaLiga, que, aseguró, "es desmedido" y pasa factura a los jugadores en forma de lesiones.

"El calendario es el que es. Lo hemos hablado todos y creemos que es desmedido, pero no podemos hacer nada. Por mucho que nos quejemos no va a cambiar nada. Es desmesurado tanto partido en un periodo inicial, pero no es ninguna excusa. Nos hemos caído físicamente y futbolísticamente. Te vas metiendo atrás y con el nivel del Barcelona es difícil contenerlos mucho tiempo", lamentó en rueda de prensa.

Pese a la gran imagen que dejó el Rayo en la primera parte, cuando se marchó al descanso por delante en el marcador, su técnico reconoció que la inferioridad de la segunda les hizo merecedores de la derrota. "Tengo la sensación de que la victoria del Barcelona es justa. Me da rabia pero pese a hacer una buena primera parte son demasiados minutos en la segunda a merced de gente con muchísimo nivel. Nos faltó físico y fútbol", analizó.

"Hay cosas buenas. Seguramente si hubiésemos empatado con una acción a la desesperada al final, habría sido injusto, pero la primera parte es un espejo en el que debemos mirarnos durante toda la temporada en cualquier campo y ante cualquier equipo. Al perder no se puede mirar lo positivo y hay que revisar y corregir para el próximo partido", confesó.

Varios de sus jugadores fueron sustituidos con problemas físicas y confía en que ninguno tenga una lesión muscular. Íñigo Pérez aclaró la razón por la que Raúl de Tomás, que busca una salida en el mercado, no estuvo en el banquillo. "Raúl ha tenido unas molestias en el último entrenamiento. Durante la semana ya tuvo otro problema y por eso no ha podido venir convocado. Su situación en el mercado quedan tres días y no sé como está, no me pertenecen este tipo de opiniones", valoró. EFE

rmm/sab