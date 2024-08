El Villarreal reina ante el Celta en una 'locura' de partido

El Villarreal CF y el RC Celta abrieron este lunes la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025 con un espectáculo de goles en el Estadio de La Cerámica, saldado con un 4-3 a favor de los locales, de nuevo favorecidos por un gol en el tiempo añadido como hace unos días en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo castellonense y el gallego ofrecieron un encuentro muy entretenido, seguramente no tanto para sus respectivos técnicos, en el que intercambiaron goles y golpes hasta casi el minuto 100 del choque, al que ambos llegaron con serias opciones de llevárselo. Los de Claudio Giráldez, que buscaban su tercera victoria consecutiva para continuar en el liderato, estuvieron cerca de lograrlo, pero Diego Conde, como el pasado viernes, se hizo 'gigante', y a continuación, con el partido totalmente descontrolado, un inocente penalti de Hugo Álvarez a Thierno Barry, no lo desaprovechó Dani Parejo, eso sí, después de que Iván Villar arrojase más emoción si cabía, deteniendo el lanzamiento inicial del madrileño. Pero ya antes de ese frenético desenlace, el partido había sido una oda al fútbol ofensivo. Arrancó mejor el Celta, que a los doce minutos ya mandaba en el marcador con un tanto de Borja Iglesias, listo para recoger un balón que le había sacado bajo palos Raúl Albiol a Alfon tras una precipitada salida de Diego Conde. El gol despertó al Villarreal, que se rehizo rápidamente y fue el que amenazó el área celeste. Tras varios avisos, sobre todo uno de Alex Baena que estrelló su remate cercano en Villar, el 'Submarino Amarillo' encontró el empate en un saque de esquina peinado por Gerard Moreno y empujado en el segundo palo por Sergi Cardona. El conjunto castellonense se creció con el tanto, aunque recibió entre medias el 1-2, obra de una falta bien lanzada por Óscar Mingueza, que apostó más por la colocación que la potencia para sorprender a Conde. Los de Marcelino García Toral no se vinieron abajo y rozaron el empate, con Jailson quitándoselo de la bota a Arnaut Danjuma y con un cabezazo de Yéremi Pino al palo, aunque también pudieron recibir el 1-3, con Albiol sacando de nuevo bajo portería el nuevo intento de Alfon. Tras el descanso, el técnico local fue retocando todo su frente ofensivo con la entrada de Ayoze Pérez, Nicolás Pépé y Thierno Barry. Este último, prácticamente al salir, demostró las dotes goleadoras por las que ha sido fichado y empató el encuentro. Poco después, Pépé firmó una gran jugada por banda derecha y su 'pase de la muerte' lo empujó a la red Jailson en su intento de evitar que lo hiciese Ayoze. Giráldez también reaccionó al instante con la entrada de Iago Aspas, Williot Swedberg y Anastasios Douvikas para buscar el empate. El Villarreal pudo sentenciar al contragolpe y volvió a ver como los visitantes replicaban con el 3-3, en un cabezazo de Carl Starfelt. Pese a ello, ninguno de los equipos se conformó y buscó la victoria. El Celta fue el que más lo intentó y el que la rozó, con dos mano a mano de Swedberg en el añadido, sobre todo el segundo, pero Diego Conde sostuvo a los suyos. En medio del desorden, el Villarreal pilló mal colocado a su rival y Hugo Álvarez cometió el penalti, tras aviso del VAR que le indicó a Ortiz Arias que el agarrón un tanto innecesario de Hugo Álvarez terminaba dentro del área. Parejo falló, pero tuvo la fortuna de que el rechace le cayó franco para finiquitar la contienda. buen arranque del Celta, gol de Borja, mejora Villarreal, se hace con control y achucha, aviso Gerard y buena oportunida de Baena. gol cardona tras saqeu de esquina. gol mingueza de falta. Jailson se la quita a Danjuma y Albiol saca bajo palos a Alfon. al palo Yeremi.

