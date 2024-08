El opositor venezolano Caleca cree que la sociedad civil debe "resistir y organizarse"

Caracas, 27 ago (EFE).- El opositor Andrés Caleca aseguró este martes que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador, la sociedad civil y los partidos políticos tienen la tarea de "resistir y organizarse".

"Hay que fortalecer a los partidos, a la sociedad civil. No es casualidad que lo primero que haya aprobado la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) es una ley que quiere acabar con las ONG, toda dictadura quiere que los ciudadanos no se organicen", señaló el expresidente del CNE, citado en nota de prensa.

Caleca rechazó la "masiva e indiscriminada represión" contra testigos electorales, dirigentes populares y "también contra militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que estuvieron en las mesas de votación y saben que el ganador fue Edmundo González".

Asimismo, cuestionó el papel del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al tiempo que dijo que el cuerpo castrense tiene "una participación fundamental en el golpe contra la soberanía popular, en el robo del voto a cada ciudadano venezolano".

El CNE proclamó ganador a Maduro sin haber publicado aún los resultados desagregados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que Edmundo González Urrutia ganó la contienda por un amplio margen, y avala su afirmación con el "83,5 % de las actas" que asegura haber recabado a través de testigos y miembros de mesa el día de los comicios.

Dichas actas, que la oposición publicó posteriormente en una página web, carecen de validez para el oficialismo, que las califica de "falsas".

Entretanto, el Supremo -presidido por la chavista Caryslia Rodríguez- convalidó los resultados anunciados por el CNE, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

El lunes, el ente electoral informó que acatará la decisión "inequívoca" del TSJ y añadió que, "en el lapso de la ley, cumplirá con lo ordenado por la Sala Electoral" del Supremo, que pidió al CNE publicar en su Gaceta el resultado ya anunciado de los comicios.

La PUD y varios países han rechazado la revisión judicial del resultado electoral, al considerar que el TSJ está controlado por jueces que, aseguran, favorecen al chavismo, pese a que Maduro lo calificó de imparcial, y en cambio, han pedido la divulgación de los resultados desagregados o una verificación internacional e independiente de las actas de votación. EFE

