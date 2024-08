Nasralá considera un éxito el ataque y asegura que Israel solo ha alcanzado dos lanzaderas

El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha asegurado que el objetivo del ataque con proyectiles lanzado este domingo sobre Israel "se ha logrado" y ha desmentido en cambio la versión israelí sobre la destrucción de cientos de lanzaderas en territorio libanés. "La narrativa israelí sobre lo sucedido está llena de mentiras, lo que refleja el nivel de debilidad de esta entidad (...). El objetivo de la operación se logró, y más", ha afirmado Nasralá en un discurso televisado. Así, ha resaltado que "ninguna de las plataformas que participaron en el lanzamiento de los proyectiles fueron alcanzadas antes de la operación y sólo dos plataformas fueron alcanzadas después de la operación". "Lo que bombardeó el enemigo fueron valles que estaban vacíos o evacuados", ha subrayado. El líder de Hezbolá ha dado detalles sobre el número de proyectiles lanzados. "Queríamos lanzar 300 proyectiles, pero lanzamos 340", incluidos misiles Katiusha, ha asegurado, al tiempo que ha explicado que no se han empleado misiles estratégicos, "pero es posible que los utilicemos en el futuro y en un futuro próximo". "El objetivo principal de los cohetes Katiusha era confundir al sistema Cúpula de Hierro, mientras alcanzaban sus objetivos los drones lanzados posteriormente. "Nuestros datos indicaron que varios drones alcanzaron estos dos objetivos (la base de inteligencia Aman y la base de la Unidad 8200), pero el enemigo permanece en silencio como de costumbre", ha destacado. Nasralá también ha rechazado la afirmación israelí de que han sido ataques indiscriminados contra la población civil y ha explicado que el objetivo han sido instalaciones militares relacionadas con el ataque del mes pasado en el que murió el comandante de Hezbolá Fuad Sukr en un ataque aéreo atribuido a Israel en la capital del país, Beirut. Asimismo, ha relatado que han tardado en responder al ataque en el que murió Sukr porque estaban consensuando la respuesta con "otros miembros del Eje de la Resistencia", en referencia a los aliados de Irán. "Hemos esperado para dar oportunidad a las negociaciones, porque nuestro objetivo en todo este frente y sacrificios es detener la guerra en Gaza", ha especificado. Finalmente "se decidió que llevaríamos a cabo nuestra operación individualmente (...) y que cada miembro del eje decidiría cuándo y cómo responderá". Esta respuesta de Hezbolá ha sido limitada, ha explicado, ya que se ha decidido no atacar objetivos civiles. "Decidimos que el objetivo sería militar y que estaría relacionado con el asesinato del líder mártir Fuad Sukr", concretamente objetivos situados cerca de Tel Aviv y en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, ha apuntado. Sobre el resultado, Nasralá ha señalado que "si el resultado es satisfactorio y si se logró el objetivo previsto, consideraremos que la operación de respuesta ha terminado", por contra, "si el resultado no es satisfactorio, nos reservaremos el derecho a responder en otro momento". "Nuestra operación de hoy puede ser muy útil para las causas palestina y árabe en las negociaciones", ha argumentado. "El enemigo debe comprender que el día en que podía invadir Líbano con una banda de música ha terminado y puede llegar el día en que (nosotros) podamos invadirlo con una banda musical", ha advertido.

