Carmen Alcayde nos habla de los planes de futuro con su novio Charlie

Después de vivir la experiencia de 'Gran Hermano VIP', Carmen Alcayde presentaba públicamente a Charli, su pareja de 28 años, y gritaba a los cuatro vientos lo feliz y enamorada que se encontraba junto a él. Meses después, hemos hablado con ella y nos ha desvelado si tienen planes de futuro juntos. En cuanto a si han pensando en pasar por el altar, la colaboradora de televisión nos ha confesado que "no, no, no, de momento no, ya me casé una vez, de momento no, estoy muy feliz, enamorada, pero no me caso, no me caso". Fue en octubre de 2022 cuando Carmen anunciaba en 'Sálvame Diario' que se separaba de su marido tras treinta años de relación y un año más tarde elegía el programa de televisión '¡De viernes!' para presentarnos a Charli, a quien conoció una noche de verano y a partir de entonces, la chispa del amor se avivó. Allí explicaron que la diferencia de edad que existe entre ellos es casi inexistente, tanto es así que el joven explicaba que "he encontrado en una mujer de 50 lo que no encuentro en una mujer de 20. Me ha enamorado su energía y su vitalidad". Ahora que su relación va viento en popa, quién sabe... ¿se darán el 'Sí, quiero'?

