Teresa Perales: "La competición hay que afrontarla con ambición, yo quiero ganar en París"

La nadadora española Teresa Perales viaja a los Juegos Paralímpicos de París "con toda la emoción del mundo y con toda la ilusión" y también sabiendo que debe afrontar el evento "con ambición" porque quiere "ganar" más medallas que añadir a las 27 que ya tiene en su haber, mientras que su compañera Marta Fernández tiene ganas de "competir con la grada llena" porque en su debut Tokyo 2020 no había público por la pandemia. "Me siento con toda la emoción del mundo, con toda la ilusión, con muchísimas ganas de llegar a París y, sobre todo, de probar la piscina, porque ganas de llegar a París tengo, pero de probar la piscina ni te imaginas, de ver cómo está el agua de temperatura, de ver toda la instalación y, bueno, de tener ese primer feeling que todos ansiamos, cada uno en nuestras respectivas disciplinas, con muchas ganas", señaló Perales a Europa Press TV antes de poner rumbo este sábado para la capital francesa. La aragonesa recordó que este ciclo de tres años "ha sido personalmente un poco más complicado" porque antes nadaba en la clase S% y ahora lo hace en una S2 porque tiene "más discapacidad que antes". "Este verano, por ejemplo, que ya es la última parte, he aparecido por casa un día y unas horas, así que ha sido difícil también por la parte familiar, pero, bueno, es lo que había que hacer", apuntó. La ganadora de 27 medallas en Juegos está "con ganas de volver a sentir el calor del público, de ver una instalación llena de gente" después de que en Tokio hace tres años no pudiera haber aficionados por la pandemia. "Los echamos mucho de menos en Tokio. Yo echo mucho de menos a mi familia, a mis amigos, a mi gente estando ahí, aplaudiendo, gritando, y lo típico que hacía siempre y nada más terminar de competir, suavizar, y subir a saludarles, lo echo mucho de menos", indicó. Además Perales dejó claro que "la competición hay que afrontarla con ambición". "Si no, no estaríamos aquí, yo creo que ninguno. Si tú le preguntas a alguno y te dice, vengo a participar, no me lo creo, todos venimos a participar dando lo mejor de nosotros mismos e incluso queriendo ganar, yo quiero ganar. Participar es lo importante, no, es queriendo ganar", remarcó. En su caso, ya sabe que tendrá "unas cuantas rivales" que se lo van a poner "muy difícil". "Hay una singapurense que ya está en otra liga y nos vamos a batir entre una italiana, una rusa, una mexicana y yo las medallas de plata y bronce", confesó. Por otro lado, la española confesó que "hace falta hacer más recordatorio cuando terminan los Juegos Olímpicos" de que luego les toca a los Juegos Paralímpicos porque "es importante trasladar al público en general que no se ha terminado el deporte" y que "todo" lo que ha "enganchado durante la primera parte del verano con ellos" ahora lo terminan los deportistas con discapacidad. "Vamos a traer muchos resultados, muchos éxitos para España y es muy bonito el vernos participar porque además se genera una complicidad muy importante, porque a muchos de nosotros ya se conocen nuestras historias, todo lo que hay detrás, y creo que eso hace que sea muy bonito", sentenció la zaragozana. MARTA FERNÁNDEZ: "SOY UN POCO NOVATA TODAVÍA" Por su parte, otra nadadora como Marta Fernández, ganadora de tres medallas en Tokyo 2020, donde era debutante, reconoció que acude con "muchas ganas" a Paris 2024. "Volver a unos Juegos al final era el objetivo de este año y de estos últimos tres años, y disfrutarlos porque yo competí en Tokio y fueron con Covid. Entonces estos van a ser distintos y soy como un poco novata todavía", subrayó. La burgalesa tiene claro que "se va a notar la vuelta al público". "Yo tengo muchas ganas de competir con la grada llena porque al final todos los veteranos nos contaban que eso era estupendo y todavía no lo hemos podido vivir", advirtió. "Aunque haya sido un año difícil, la preparación ha ido bien. Estoy contenta, el trabajo está hecho y estoy con muchas ganas de que salga todo bien. Cambié de categoría respecto a los Juegos pasados, tengo pruebas diferentes, pero estoy con las ganas y ilusión con las que debuté en Tokio. Nos conocemos todas las rivales y al final hay que llegar a un día y una hora, y las ocho que se tiran a la final pueden ganar medallas, así que lo intentaremos pelear", añadió Fernández. Para la triple medallista paralímpica, "queda trabajo por hacer" a la hora de difundir el evento y los deportes para personas con discapacidad. "Sí que se ha avanzado mucho. Tokio fueron los Juegos Paralímpicos más vistos de la historia, pero creo que queda todavía camino por hacer para que no sólo se vean los Juegos, sino nuestros Mundiales, Europeos y todas las competiciones que tenemos a lo largo del ciclo", opinó.

