La emocionante carta de Alba Silva a Sergio Rico cuando se cumple un año de su salida del hospital

Hoy se cumple un año de la salida del hospital Virgen del Rocío de Sevilla de Sergio Rico tras más de tres meses ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos después de sufrir un grave accidente a caballo a principios de mayo en El Rocío que hizo que se llegase a temer por su vida. Días de incertidumbre, angustia y preocupación que llegaban a su fin el 23 de agosto de 2023, cuando demostrando su fuerza y sorprendiendo con una recuperación que muchos tachan de 'milagrosa', el futbolista del París Saint Germain recibía el alta de la mano de su mujer y gran apoyo en el peor trance de su vida, Alba Silva. Una fecha que la influencer, embarazada de casi 8 meses, ha recordado en redes sociales compartiendo una emotiva carta dirigida a su marido. "Ya ha hecho un año de este día y yo no puedo parar de llorar al recordarlo. Salir contigo de la mano de ese hospital fue una de las sensaciones más reconfortantes que he vivido jamás después de tanto miedo y sufrimiento diario" ha confesado, echando la vista atrás para rememorar su alivio al abandonar el hospital con Sergio. "Te amo y no puedo estar más agradecida a la vida por darnos una segunda oportunidad para vivir todo lo que nos queda juntos" ha añadido, reconociendo lo afortunada que se siente por tenerle a su lado. "Un año después empezamos la cuenta atrás para conocer a lo mejor de nuestra vida" concluye su mensaje, en el que como no podía ser de otro modo también ha querido incluir a la que será su primera hija, Carla, cuyo nacimiento está previsto para principios de octubre y con la que cumplen su sueño de convertirse en padres.

