iOS 18 introducirá cambios en la pantalla de elección de navegador y permitirá desinstalar y cambiar apps del sistema

Apple introducirá una serie de cambios con iOS 18 en la pantalla de elección de navegador, y añadirá con esta actualización la posibilidad de desinstalar aplicaciones del sistema y cambiarlas por otras de la preferencia del usuario. La entrada en vigor de la Ley de Mercado Digitales en la Unión Europea obligó a Apple introdujo en iOS 17.4 una pantalla de elección de navegador, que se mostraba al iniciar Safari por primera vez tras instalar la actualización del sistema operativo. La compañía ha anunciado ahora algunos cambios sobre la manera y las circunstancias en que se mostrará la pantalla de elección, que se harán efectivos con la llegada de iOS e iPadOS 18. Tras instalar la actualización, la pantalla de elección se mostrará a los usuarios de iPhone e iPad la primera vez que habrán Safari, también a aquellos que la vieron con la anterioridad. Esta pantalla aparecerá una vez por dispositivo, no por usuario, como matiza Apple en el blog de desarrolladores. Por el contrario, si el usuario ya tiene en su dispositivo un navegador por defecto que no es Safari, la pantalla de elección no se mostrará. Aunque lo hará en el caso de que al migrar de teléfono o tableta, eligió Safari en el modelo antiguo, a modo de reselección. Como parte de los cambios, los usuarios podrán seleccionar el navegador de su elección sin necesidad de ver primero una descripción de las opciones disponibles en la App Store, aunque podrán acceder a ella si así lo quieren. Antes de elegir un navegador como predeterminado, los usuarios deberán navegar verticalmente por la página de elección y ver la lista completa de opciones. En caso de que el usuario ya tenga instalado en el dispositivo el navegador de su elección -distinto de Safari-, este se abrirá automáticamente, y si no es el caso, entonces se descargará e instalará. Asimismo, este sustituirá a Safari en la página de inicio y el dock. Adicionalmente, y como informan en Macrumors, además del navegador los usuarios podrán elegir como predeterminadas distintas aplicaciones del sistema, como es el caso de la 'app' de mensajería. En lugar de iMessage, podrán establecer WhatsApp u otra de su elección. Ocurrirá también con gestores de contraseñas, 'apps' de llamadas, teclados, navegación o traducción, y a ello se añadirá la posibilidad de desinstalarlas.

