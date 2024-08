Xabi Alonso señala al Bayern como "el favorito" para ganar la Bundesliga

El entrenador del Bayer Leverkusen, el español Xabi Alonso, aseguró este jueves que no ve a su equipo como favorito para la Bundesliga que comienza este viernes, pese al doblete de liga y Copa de la temporada pasada, y concedió ese papel al Bayern Múnich. "Eso no significa nada, no somos favoritos. Para mí, el favorito lo es el Bayern Múnich", declaró el técnico tolosarra en la rueda de prensa previa a su debut este viernes en el campeonato doméstico en el campo del Borussia Mönchengladbach. Para Alonso, lo primero que cuenta es un buen comienzo en el Borussia-Park. "Queremos empezar bien la temporada, nuestro objetivo es mantenernos entre los cuatro primeros", explicó el exfutbolista español. "Hay una enorme ilusión por volver a jugar en la Bundesliga. El pasado es el pasado y sólo podemos hablar de lo que nos espera. Sabemos que todos los partidos son difíciles y eso es lo que nos espera a partir de mañana", advirtió.

Compartir nota: Guardar Nuevo