Somalia amenaza con suspender los vuelos de una aerolínea etíope por la disputa con Somalilandia

La Autoridad de Aviación Civil de Somalia ha amenazado con suspender los vuelos de la 'Ethiopian Airlines', en un aumento de las tensiones surgidas entre Mogadiscio y Adís Abeba después de que las autoridades etíopes firmasen un memorando de entendimiento con la región semiautónoma somalí de Somalilandia que contemplaba una salida al mar y la creación de una base naval a cambio de su reconocimiento. Las autoridades somalíes han realizado la amenaza después de que la aerolínea hubiera supuestamente reajustado su información de vuelo, usando los códigos de aeropuertos en vez del nombre de ciudades para referirse a destinos en Somalilandia. "Si no se resuelve el asunto antes del 23 de agosto, no tendremos más opción que suspender todos los vuelos de Ethiopian Airlines a Somalia", ha indicado, según recoge el portal de noticis Garowe Online. El Gobierno somalí, que no reconoce la independencia autoproclamada de Somalilandia --declarada en 1991 y que ningún país del mundo acepta--, rechaza rotundamente el acuerdo entre Etiopía y Somalilandia ha asegurado a través de su presidente, Hasán Sheij Mohamud, que "cada centímetro del país" será protegido. El acuerdo permite a Etiopía obtener acceso naval y comercial "en préstamo" durante un periodo de 50 años a cambio de que Adís Abeba reconozca la independencia de Somalilandia, que obtendría además parte de los beneficios de la explotación de Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope. Etiopía perdió el acceso directo al mar en 1993, cuando Eritrea obtuvo su independencia después de tres décadas de conflicto. Su principal ruta comercial ahora discurre a lo largo de carreteras y un ferrocarril que une Adís Abeba con un puerto en Yibuti, uno de los cinco vecinos costeros que incluyen Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia.

Compartir nota: Guardar Nuevo