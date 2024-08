Es oficial. Jennifer López y Ben Affleck se divorcian

Después de meses de rumores y especulaciones, se confirma la noticia: Jennifer López y Ben Affleck han roto. 20 años después de darle una segunda oportunidad a su historia de amor, y de pasear su felicidad a lo largo y ancho del planeta, la pareja no ha llegado a celebrar su segundo aniversario de matrimonio, ya que como ha revelado el portal estadounidense TMZ su separación se produjo el pasado 26 de abril aunque no se haya hecho oficial hasta ahora. Según la publicación, ha sido la artista quien ha solicitado el divorcio del cantante en el Tribunal Superior de Los Ángeles, eligiendo una fecha de lo más significativa para presentar la demanda. Y es que aunque la ya expareja se casó el 17 de julio de 2022 en Las Vegas, fue el 20 de agosto cuando celebraron una segunda boda en Georgia. Y dos años después es cuando Jennifer ha pedido oficialmente el divorcio a Ben. Una noticia que no ha sorprendido a nadie, puesto que llevaban meses sin dejarse ver juntos en público y especialmente sonada fue la ausencia del intérprete en la fiesta de cumpleaños de la que todavía era su mujer el pasado julio. Sin duda, la confirmación de que 'Bennifer' era historia, aunque las alarmas se encendieron cuando Affleck abandonó la mansión en la que residía con JLo en mayo, agravando una crisis que su entorno justificó asegurando que la pareja necesitaba pasar algo de tiempo separados para reafirmar sus sentimientos y descubrir qué es lo que querían realmente. Y aunque lo han intentado no ha podido ser y no han superado una crisis que estaría motivada por sus personalidades tan diferentes. Su relación tenía altibajos desde hace tiempo y se rumorea que Ben se habría visto sobrepasado por la sobreexposición mediática de la cantante y actriz. Algo que ha acabado por pasarles factura y por acabar con el cuento de hadas que protagonizaban desde que se reconciliaron en 2022 dos décadas después de romper su compromiso.

