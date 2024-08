El Gobierno plantea retirar las condecoraciones al excomisario del CNP que mató a su pareja y expareja

La Delegación del Gobierno en Catalunya se plantea retirar las condecoraciones al comisario jubilado de la Policía Nacional que el martes presuntamente asesinó a su pareja y expareja en Rubí y Castellbisbal (Barcelona) y después se suicidó. Así lo ha comunicado este miércoles el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en declaraciones a los medios tras la presentación del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil de la Copa América 2024 en Barcelona. "Nosotros sí nos planteamos, lo estamos hablando, estamos mirando cómo legalmente se puede llegar a hacer, pero sí, nos estamos planteando la retirada de las condecoraciones de manera póstuma", ha expresado Prieto. CONDECORADO POR TODAS LAS POLICÍAS El delegado del Gobierno ha recordado que el que fue comisario de Rubí y posteriormente número dos de la Policía Nacional en Catalunya hasta su jubilación en enero del año pasado fue reconocido "por todos los cuerpos policiales: Mossos d'Esquadra, Guardias Urbanas, Policía Nacional y Guardia Civil". Sobre la motivación que llevó a este hombre, que tuvo una hoja de ruta de servicio intachable, a acabar con la vida de dos mujeres, Prieto ha dicho que prefiere responder una vez termine la investigación de los Mossos d'Esquadra, porque ha dicho no ser un especialista y no saber lo que puede pasar en la psique de una persona. CONSTERNACIÓN EN EL CNP Prieto ha expresado que el cuerpo de la Policía Nacional y él mismo están consternados por un doble crimen que ha calificado de "absolutamente tremendo y horrible" y ha querido trasladar sus condolencias y su sentido pesar a la familia y amigos de las víctimas. "Condenamos rotundamente el asesinato de ayer de dos mujeres por su pareja y expareja, independientemente de la condición o profesión" del presunto autor, ha expresado. "Lo preocupante para nosotros es que haya habido dos mujeres más asesinadas a manos de su pareja o expareja", un hecho que eleva mucho los crímenes de violencia de este año, ha expresado. "Por desgracia no conseguimos que este fenómeno baje", ha lamentado Prieto, que ha dicho que son necesarios más esfuerzos y una mejor coordinación para garantizar que la seguridad de las mujeres esté garantizada en la relación con sus parejas o exparejas y con cualquiera en otro ámbito de la vida.

