Stella Banderas anuncia su boda con Alex Gruszynski

El día no ha podido empezar mejor para Antonio Banderas y Melanie Griffith, ya que su única hija en común, Stella del Carmen -de 27 años- ha anunciado su compromiso con su novio de la infancia, Alex Gruszynski, al que conoció cuando eran solo unos niños en la escuela infantil Wagon Wheel School de Los Ángeles, donde ambos estudiaron. Una gran noticia que ha compartido en sus redes sociales muy emocionada: "¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!" ha escrito en Instagram junto a una instantánea en la que enseña su espectacular anillo de compromiso. Un inesperado anuncio que ha acompañado de un carrusel de imágenes de su historia de amor con el financiero desde que eran pequeños hasta la actualidad. Stella y Gruszynski comenzaron su relación en 2015 y, a pesar de que atravesaron una crisis y rompieron en 2019, tras varios meses separados -en los que la hija de Antonio Banderas salió con Eli Meyer, hijo de uno de los magnates de Hollywood- la pareja decidió darse una segunda oportunidad a la que ahora ponen la guinda con una boda de la que por el momento se desconoce ningún detalle. El futuro yerno de Melanie Griffith se graduó en 'Business Administration' en la Wake Forest University y posteriormente se especializó en Finanzas del Sector Inmobiliario, y está completamente integrado en la familia de su ya prometida. De hecho, esta Semana Santa viajó a Málaga con Stella para vivir con su 'suegro' el fervor de las procesiones en nuestro país. Por el momento Banderas no ha reaccionado públicamente al compromiso de su hija, pero sí lo ha hecho Melanie, que no ha dudado en comentar el post con el que la joven ha anunciado que se casa: "¡Os quiero mucho a los dos! Felicidades de nuevo!" ha escrito muy emocionada.

