Ilkay Gündogan deja la selección alemana: "Fue un honor"

El centrocampista del FC Barcelona Ilkay Gündogan ha puesto fin a su trayectoria con la selección alemana, a la que capitaneó en la pasada Eurocopa, asegurando que fue "un honor" servir a su país y capitanearlo en la pasada Eurocopa. "Después de algunas semanas pensándolo, tomé la decisión de poner fin a mi carrera en la selección nacional. Miro hacia atrás con gran orgullo y veo 82 partidos internacionales con mi país de origen, una cifra que nunca hubiera imaginado cuando debuté con la selección absoluta en 2011", señaló en un comunicado. Gündogan, de 33 años, debutó con Alemania el 11 de octubre de 2011 en la victoria ante Bélgica (3-1) en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2012, sustituyendo al capitán Philipp Lahm. En total, disputó 82 encuentros y anotó 19 goles. El jugador azulgrana fue el capitán de la 'Mannschaft' en la pasada Eurocopa, celebrada precisamente en tierras germanas. "¡Lo más destacado fue claramente el gran honor de poder dirigir al equipo como capitán en la Eurocopa de casa este verano! Después de todos estos años, por fin hemos logrado volver a enorgullecer a la nación; el hecho de haber podido participar en esto me hace muy feliz", indicó. Sin embargo, fue en esa cita donde tomó la decisión de poner fin a su carrera con la selección. "Incluso antes del torneo sentí cierto cansancio en el cuerpo y también en la cabeza, lo que me hizo pensar. Y los partidos a nivel de clubes y selecciones no disminuyen. Seguiré siendo seguidor de esta selección y tengo muchas esperanzas en que la tendencia ascendente pueda continuar, y entonces nada nos impedirá ser uno de los aspirantes al título en el Mundial de 2026", apuntó. "Tenemos un entrenador fantástico, un equipo realmente fuerte y un gran espíritu de equipo. Gracias a todos los aficionados, empleados, entrenadores y compañeros que me acompañaron en este viaje. ¡Fue un honor! ¡Gracias, Alemania!", concluyó.

