El italiano Jannik Sinner y el estadounidense Frances Tiafoe disputarán la final del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista italiano Jannik Sinner y el estadounidense Frances Tiafoe jugarán la final del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1000 de la temporada y que se disputa en pista dura, después de vencer al alemán Alexander Zverev y al danés Holger Rune en semifinales, respectivamente. El número uno del mundo consiguió una trabajada victorias en tres horas y seis minutos ante un Zverev muy peleón al que pudo derrotar por 7-6(9), 5-7 y 7-6(4) tras un encuentro muy igualado donde el de Hamburgo tuvo una buena opción para hacerse con el primer set. Comenzó mejor el germano, que logró romper el saque de su rival en el tercer juego y puso el 1-2 en el marcador. El número cuatro del mundo consiguió consolidar su ventaja hasta el décimo juego, al que llegó con 4-5 y con la posibilidad de sacar para ganar la primera manga. Ahí apareció una gran versión de Sinner para romper el saque de su rival después de un punto impresionante en el que tuvo que resistir al acoso del alemán y que acabó cerrando en la red. Ambos fueron capaces de aguantar su servicio y llevaron el encuentro al desempate, suspendido por la lluvia durante más de media hora después y que se lo llevó el italiano por 11/9. Pese a la dureza de perder el primer set, Zverev no se descompuso y logró comenzar el segundo de nuevo con 'break' para ponerse 1-3 arriba, después de aprovechar un pequeño despiste de Sinner. Sin embargo, en el siguiente juego perdió la ventaja ante un italiano que desplegó su versión más agresiva desde el fondo y superó la resistencia del número cuatro mundial. Ambos no dieron más oportunidades de rotura hasta el duodécimo juego del parcial, con 5-6 favorable a Zverev y saque para el ganador del Abierto de Australia de este año. El alemán apretó desde el resto y encontró la debilidad de su oponente para colocar la igualdad en el partido. El último parcial mantuvo la igualdad reinante durante todo el encuentro, con ambos jugadores muy sólidos al servicio sin dar apenas ninguna oportunidad de 'break' a su rival. Tan solo hubo dos juegos en los que se alcanzó el 'deuce' en este último parcial, el tercero, y el undécimo, ambos con el saque de Zverev. Sinner estuvo mucho más cómodo, concediendo tan solo cinco puntos en todo el set con su saque, y forzando el definitivo desempate en el que se decidió a su favor un partido de altísima intensidad a solo una semana de que arranque el último 'Grand Slam' del año, un US Open al que ambos llegarán como favoritos tras su buen desempeño en la gira norteamericana, y que supone la quinta final de 2024 para el de San Candido. En la otra semifinal, el estadounidense Frances Tiafoe logró la victoria tras remontar al danés Holger Rune, y meterse en la primera final de su carrera en un Masters 1000 al imponerse por 4-6, 6-1 y 7-6(4). Rune se hizo con el primer parcial después de una rotura en el noveno juego, con 4-4 en el marcador, y que luego hizo buena con su servicio. Sin embargo, el americano reaccionó con un gran nivel para forzar una tercera y definitiva manga donde el danés lo tuvo en mano ya que logró romper y ponerse 2-5. Pero no fue capaz de aprovecharlo, perdiendo su saque clave en blanco y dejándose luego dos bolas de partido al resto para acabar claudicando en la 'muerte súbita'.

