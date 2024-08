El Ejército de Israel ataca a un vehículo de reporteros de la cadena de televisión turca TRT

El Ejército de Israel ha atacado este domingo a un equipo de reporteros de la cadena de televisión turca TRT, hiriendo levemente a uno de ellos, mientras estaban realizando una cobertura mediática en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El corresponsal del servicio árabe de TRT, Sami Berhum, ha denunciado que los militares israelíes atacaron el coche en el que se encontraban con armas de cañón largo, agregando que cinco balas llegaron a impactar en el vehículo. Berhum ha subrayado que el vehículo llevaba la señalización requerida (en el capó lleva un logo que pone 'TV Press'). Además, ellos llevan el casco y el chaleco antibalas que identifica a los periodistas. "A pesar de eso, Israel ha atacado de forma deliberada y directa durante más de diez meses a periodistas en la Franja. De forma que este ataque no es el primero", ha denunciado a través de un vídeo publicado por la cadena turca. Además, fuentes locales consultadas por la agencia de noticias palestina WAFA han indicado que una periodista palestina, Salma al Qadumi, ha resultado herida por disparos del Ejército en la misma ciudad. Sin embargo, por el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas. El director general de la cadena, Zahid Sobaci, ha denunciado que "francotiradores genocidas israelíes dispararon contra el vehículo" de su equipo en Gaza y ha agregado que "nunca" dejarán de "ser la voz de Gaza, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el Estado terrorista de Israel, que no conoce límites morales y humanitarios", según ha indicado a través de su perfil en la red social X. El jefe de comunicaciones de Turquía, Fahrettin Altun, ha condenado el ataque que tuvo lugar "mientras intentaba informar que no queda espacio ni siquiera en los cementerios de Gaza". "Israel seguramente tendrá que rendir cuentas por sus crímenes genocidas, así como por sus ataques y masacres contra TRT y otros periodistas que abrieron un 'corredor de comunicación' desde Gaza hacia el mundo", ha señalado.

Compartir nota: Guardar Nuevo