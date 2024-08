Aperribay reconoce contactos con el Arsenal por Merino

San Sebastián, 19 ago. (EFE).- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, reconoció contactos con el Arsenal por el centrocampista Mikel Merino aunque no dio nada por cerrado y subrayó que los intereses del club están por encima de cualquier cosa.

A la salida de Robin Le Normand al Atlético de Madrid, pronto, previsiblemente, se unirá la de Mikel Merino al Arsenal: "En Navidades él ya nos trasladó que se siente muy de la Real Sociedad, pero nos nombró dos o tres equipos de la Premier que si venían a por él, se iría, y que si no, hablaríamos de la renovación. En Japón me llamó Roberto para decir que había llamado el Arsenal".

El presidente de la Real admitió los contactos con el conjunto 'gunner', aunque no dio nada por cerrado. De hecho, desveló la hoja de ruta que se han marcado en las negociaciones, y destacó que se hablará con el Arsenal cuando se crea apropiado, además de querer buscar lo mejor para los intereses de la Real.

Aperribay se mostró optimista respecto al futuro del club, y destacó que "la Real se encuentra ahora con que tiene que escribir el siguiente libro, el de los próximos cinco años".

Una idea, la del nuevo libro por escribir, que fue reiterada por el máximo mandatorio de la Real en la rueda de prensa de presentación de los fichajes Luca Sucic y Sergio Gómez, preguntado por las incertidumbres que rodean al equipo tras la salida de Robin Le Normand, la casi segura baja de Mikel Merino y la falta de refuerzos en la delantera.

"Lo que tenemos entre manos es un nuevo reto, uno muy ilusionante, el que más, y es que estos jugadores lleven a la Real Sociedad al mayor rendimiento posible".

Además de la situación de Mikel Merino, valoró la posible salida de Carlos Fernández, de quien confirmó que "hay varios equipos que han preguntado por él y se va a escuchar cuáles pueden ser esas propuestas. Por ahora, no hay nada concreto ni inminente" concluyó con el apartado de salidas.

Otro futbolista que estuvo en el alambre fue Martín Zubimendi. Aperribay dio algunas pinceladas de cómo se sucedieron los capítulos de su casi salida al Liverpool: "Nosotros dijimos que no íbamos a recibir a ningún club, que no era una decisión nuestra. Martín nos trasladó que quiere a la Real Sociedad, no ha pedido nada y nos dijo a través de su entorno que se queda”.

Así las cosas, falta por ver cómo se dan los últimos días de mercado en cuanto a los fichajes, ya que el presidente txuri urdin reveló que se trabaja en un delantero y en un central para apuntalar la plantilla.

"La incorporación de un delantero, si no sale ninguno de los tres que están ahora, no se producirá. Si incorporamos a uno, muy posiblemente sea uno joven, con la mente en el futuro, ya que es el criterio que nos hemos marcado", destacó Aperribay.

Asimismo, salió a la palestra el nombre de Borja Mayoral, "jugador muy interesante" y que la Real ha mirado muchas veces, aunque Aperribay dejó claro que "el delantero centro del equipo es el capitán del equipo (Mikel Oyarzabal), nuestro buque insignia, una persona en la que tenemos una confianza extrema".

Respecto a la incorporación de un central, si llega alguien "será para acompañar y pensar en el desarrollo de Jon Martín", uno de los canteranos más prometedores de Zubieta. EFE

