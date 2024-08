Toscano destaca el incremento en el Plan de Concertación de los municipios y el apoyo a labores sociales

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que la institución provincial ha aumentado este año un 25% el Plan de Concertación con los municipios de la provincia de Huelva menores de 20.000 habitantes, lo que ha supuesto una inversión de 21 millones de euros, así como ha remarcado la continuidad en la gestión de proyectos sociales, tanto en el ámbito exterior con países de Latinoamérica, así como en la provincia. En este sentido se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Huelva, en una entrevista concedida a Europa Press, que ha destacado que "la mayor parte del presupuesto de la Diputación está destinada a los servicios sociales, estamos hablando de 50 millones de euros de un presupuesto de 217 millones". "Para nosotros es fundamental. No solo hablamos de solidaridad, estamos hablando de derechos, de poder ayudar a familias que pueden tener rachas complicadas, y no hablamos solo de un momento puntual, sino de ese seguimiento y ayuda a las familias para salir de ese bache, y que en poco tiempo todo sea un mal sueño y que puedan tener una vida", ha remarcado. En este sentido, Toscano ha explicado que la institución provincial trabaja con "muchos proyectos sociales, en los dos ámbitos, tanto en la provincia como en el exterior, porque esta Diputación tiene un vínculo muy especial con todos los países de Latinoamérica, y tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando las condiciones de vida allí donde podamos". Por ello, ha señalado que también trabajan en proyectos con África, así como "cuando ha habido cualquier catástrofe, la Diputación enseguida ha puesto a disposición de esos países todo aquello que haya podido aportar para momentos muy complicados, por terremotos o por cualquier tragedia de la que hemos vivido en este año". Al respecto, ha puesto como ejemplo la ayuda de emergencia aprobada en junio para asistir a unas cien familias sudanesas refugiadas en Chad, con artículos básicos domésticos y de cobijo. "Y también aquí, porque no nos podemos olvidar que sigue habiendo mucha gente que lo pasa muy mal, y para nosotros es fundamental seguir apoyando a todos aquellos que apoyan", ha dicho antes de indicar que la Diputación colabora también con economatos y bancos de alimentos. PLAN DE CONCERTACIÓN En cuanto a la concertación, Toscano ha indicado que la Diputación de Huelva ha destinado este año 21 millones de euros a la concertación con los municipios de la provincia de Huelva menores de 20.000 habitantes, lo que supone un incremento del 25 por ciento con respecto al pasado año. De esos 21 millones de euros, los municipios reciben 7'6 millones de euros en asistencia económica, lo que supone un 20 por ciento más para invertir en lo que cada ayuntamiento considere necesario. Las cantidades que recibe cada municipio van desde los 79.000 euros hasta los 128.000 euros. El presidente de la Diputación ha destacado que "el Plan de Concertación es fundamental por los municipios", ya que "nadie mejor que un alcalde sabe cómo utilizar el dinero que la Diputación le da para su pueblo", porque "al final muchas veces se pueden presentar planes, y a un alcalde le puede venir bien y otro lo que necesita es arreglar un acerado". "Cada alcalde tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer en su pueblo, nosotros lo que tenemos que hacer es poner a su disposición los medios. Y la concertación es un buen sistema para poner esos medios. Cuando llegamos, todo el mundo decía que íbamos a quitar la concertación y no es que no la hayamos quitado, sino que le hemos subido un 25%", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo