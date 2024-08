Domingo, 18 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Negociadores israelíes muestran un "optimismo cauteloso" a Netanyahu tras reunión de Doha

Jerusalén (EFE).- El equipo negociador israelí se reunió con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, a su retorno de los encuentros de Doha para conversar sobre el acuerdo del alto el fuego en Gaza y mostraron un "optimismo cauteloso", según señaló un comunicado de la oficina del mandatario. La delegación israelí mostró así su postura sobre la "última propuesta estadounidense", planteada por el presidente Joe Biden y que trataría de acercar posiciones entre el Estado hebreo y Hamás, que no acudió a la cita catarí para demandar que se implemente directamente lo ya acordado, en referencia a la primera propuesta de EE.UU. de finales de mayo. Esta oferta, "que se basa en el esquema del 27 de mayo" -el original que tanto Israel como Hamás tratan de reivindicar que aceptan- "incluye elementos aceptables" para el Estado hebreo, aseguraron al primer ministro israelí.

ISRAEL PALESTINA

Ministro de Exteriores egipcio habla con colega iraní para frenar el conflicto en Oriente Medio

El Cairo (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, cuyo país es mediador entre Israel y Hamás, destacó a su homologo iraní, Ali Bagheri, la necesidad de "evitar los riesgos de ampliar el conflicto" en Oriente Medio, ante la amenaza iraní de atacar a Israel. En una conversación telefónica, Abdelatty informó a Bagheri de las novedades de la mediación para un acuerdo de alto el fuego en Gaza, que El Cairo protagoniza junto con Estados Unidos y Catar, y cuya nueva ronda se celebrará "antes del fin de la semana próximo en El Cairo tras la del jueves y viernes pasados en Doha. El ministro egipcio "subrayó la necesidad de evitar los riesgos de ampliar el conflicto, que sólo conduciría a una mayor inestabilidad y amenazará la paz y la seguridad regional e internacional", según un comunicado de Exteriores de Egipto.

VENEZUELA CRISIS AMÉRICA

El grito de "libertad" de miles de venezolanos retumba en diversas ciudades de América

Redacción América (EFE).- Miles de venezolanos salieron este sábado a las calles en diversas ciudades de América en "defensa de la verdad" e instaron a los Gobiernos de Brasil, Colombia y México una postura clara y presionar para que el Consejo Nacional Electoral, que declaró a Nicolás Maduro mandatario reelecto, dé a conocer los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio, que según la oposición mayoritaria ganó Edmundo González Urrutia. Desde Canadá hasta Argentina, estas manifestaciones se dan en un contexto de gran tensión política, donde la oposición denunció un "fraude electoral" en unas elecciones en las que la mayoría de la diáspora no pudo participar ante las trabas burocráticas, otra de las grandes quejas de los miles de venezolanos en contra del Gobierno de Maduro. Las marchas a nivel mundial fueron convocadas por la mayor alianza opositora de Venezuela, la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), que lidera María Corina Machado, para reclamar la verdad de la victoria en las presidenciales.

VENEZUELA CRISIS

El chavismo se manifiesta en varias ciudades de Venezuela en apoyo a Nicolás Maduro

Caracas (EFE).- Simpatizantes chavistas se manifestaron este sábado en diversas ciudades de Venezuela en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en un momento en el que su reelección es puesta en duda por la oposición, así como por organizaciones nacionales e internacionales y varios países, que solicitan la publicación de las actas electorales, 20 días después de los comicios. Según imágenes difundidas por el canal estatal VTV, se desarrollaron actividades en la mayoría de regiones, en las que los participantes llevaban banderas y los tradicionales símbolos del oficialismo, entre ellos, imágenes de Maduro y de su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). En Caracas, los manifestantes se concentraron en las afueras del palacio de Miraflores, sede de la Presidencia, adonde, según informó el medio público, llegaron miles de motorizados a respaldar la "victoria" chavista en las elecciones del pasado 28 de julio.

VENEZUELA CRISIS

Nicolás Maduro dice que Edmundo González Urrutia "está preparando su fuga de Venezuela"

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que el abanderado de la mayor coalición opositora en las presidenciales del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, "está preparando su fuga" del país y se "va para Miami". "Cobarde. ¿Dónde estás metido, cobarde? ¿Dónde está el cobarde Edmundo González Urrutia? ¿Por qué se esconde y no da la cara?", preguntó Maduro al término de una manifestación en respaldo a su "victoria" en las presidenciales, en las que el ente electoral lo declaró ganador, un resultado cuestionado por la mayor coalición opositora y Gobiernos extranjeros, al no haber sido publicadas las actas de votación. En un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro cuestionó que el opositor no diera "la cara" luego de que el antichavismo proclamara la victoria de González Urrutia, según el "83,5 %" de las actas electorales recopiladas por testigos y miembros de mesa durante la jornada de los comicios que -insisten- demuestran este triunfo, mientras el oficialismo asegura que son falsas.

VENEZUELA CRISIS

Nicolás Maduro pide al Parlamento que se apruebe "muy rápido" la ley contra el fascismo

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este sábado al Parlamento que apruebe "muy rápido" la ley contra el fascismo, neofascismo y crímenes de odio, que contempla, entre otras cosas, sancionar a quienes promuevan hechos de "violencia" en el país, producto de la "intolerancia". "Estamos enfrentando a una gente malévola, fascista. ¿Ustedes entienden bien lo que es el fascismo? Es el odio, la intolerancia, convertida en violencia", expresó Maduro en referencia a la mayor coalición opositora, al término de una manifestación en la que sus simpatizantes y funcionarios del Estado apoyaron la "victoria" del mandatario en las presidenciales, un triunfo cuestionado dentro y fuera del país. Además, señaló que si el Gobierno no hubiera "derrotado el lunes 29" de julio las movilizaciones antichavistas en contra del resultado oficial de los comicios, que las autoridades calificaron de "violentas" y dirigidas por políticos opositores, "el martes 30, ellos hubieran ido a matar a más de uno" de los presentes en el acto.

RUSIA SISMO

Un sismo de magnitud 7,0 sacude la península rusa de Kamchatka

Moscú (EFE).- Un sismo de magnitud 7,0 sacudió la península rusa de Kamchatka en la mañana de este domingo 18 de agosto, que se percibió en la capital regional con sacudidas de hasta seis grados, informó la filial local del Servicio Geodésico de la Academia de Ciencias de Rusia. "La magnitud fue de 7,0. La Intensidad en Petropávlovsk-Kamchatski, según estimados previos, de 6,0", indicó el servicio en un comunicado. La agencia rusa TASS indicó que tras las sacudidas muchos habitantes de la región salieron de sus casas.

UCRANIA GUERRA

Zelenski destaca la importancia de que sus socios retiren barreras para debilitar a Rusia

Leópolis (Ucrania) (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó tras reunirse con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, la "importancia" de que los socios de su país retiren las barreras impuestas a Kiev en el uso de armas occidentales para así poder debilitar a Rusia. En un mensaje publicado en su canal de Telegram tras su reunión vespertina con Sirski, Zelenski señaló que es "indudablemente importante para nosotros que nuestros socios retiren las barreras que nos impiden debilitar las posiciones rusas como requiere la guerra". Aludía así el jefe de Estado ucraniano al uso de armas occidentales de largo alcance puestas a disposición de Kiev.

UCRANIA GUERRA

Kiev y Moscú mantienen su pulso en Kursk mientras renace el fantasma de la "bomba sucia"

Moscú/Kiev (EFE).- Prosigue el pulso militar en la región fronteriza de Kursk, ocupada parcialmente por fuerzas ucranianas, entre acusaciones de Moscú sobre presuntos preparativos de Kiev de lanzar "bombas sucias" sobre las plantas nucleares de Zaporiyia y Kurchátov, algo que Ucrania niega categóricamente. "El general Oleksadr Sirski (comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania) me informó sobre el fortalecimiento de las posiciones de nuestras fuerzas en la región de Kursk y la ampliación de la zona estabilizada", afirmó este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su canal de Telegram.

BOLIVIA ACCIDENTE

Al menos 14 muertos y 18 heridos en un accidente de autobús en el sur de Bolivia

La Paz (EFE).- Al menos 14 personas murieron y otras 18 resultaron heridas al chocar un autobús de transporte público contra un peñasco en una carretera en la región de Tarija, en el sur de Bolivia, informó la Policía. El accidente ocurrió el viernes en la noche, en la carretera que conecta a Tarija con la región oriental de Santa Cruz, cerca de la comunidad de Canaletas, dijo el director departamental de Tránsito local, José Pacheco. El conductor perdió el control del vehículo por causas que se investigan, lo que hizo que invadiera el carril contrario y se metiera en la cuneta, "llegando a chocar contra un peñasco de roca", explicó.

R.UNIDO INCENDIO

Los bomberos extinguen los "últimos focos" del incendio de Somerset House en Londres

Londres (EFE).- Los bomberos apagan los "últimos focos" del incendio detectado en el edificio histórico de Somerset House, en el centro de Londres y junto al río Támesis, según informó la Brigada de Bomberos de la capital británica. En una rueda de prensa en las inmediaciones del edificio, la subcomisaria de la Brigada de Bomberos de Londres, Keeley Foster, explicó que la antigüedad y el diseño del edificio fueron un "desafío" para los más de 125 bomberos desplazados, que tuvieron que llevar a cabo una respuesta "compleja y técnica" a la hora de enfrentar este incendio, todavía de causas desconocidas. Como resultado, según Foster, se consiguió limitar la propagación de las llamas gracias a la creación de cortafuegos en el techo de la Somerset House -la parte más afectada por el incendio-, así como con grúas y "cuatro escaleras aéreas de la brigada, incluida una escalera técnica giratoria de 64 metros".

FRANCIA MACRON

Macron reivindica una Francia solidaria con las naciones que quieren seguir siendo libres

París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reivindicó este sábado la acción de los miembros de la resistencia contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y su idea de una "nación solidaria con todas las que quieren seguir siendo libres". Macron, que conmemoraba el 80 aniversario de la liberación de la ciudad de Bormes les Mimosas, que se produjo dos días después del inicio del desembarco de Provenza, pidió a los franceses en un discurso que no cedan "nada a la división". "Sigamos siendo -añadió- un pueblo capaz de anular el destino del pasado, una nación solidaria con todas las que quieren seguir siendo libres". EFE

