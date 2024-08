González Urrutia celebra el apoyo del Consejo Permanente de la OEA a "la voluntad de todos los venezolanos"

El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, ha aplaudido este viernes la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha solicitado a las autoridades del país que presenten las actas electorales, instando a las partes a "abstenerse de cualquier conducta" que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis. "Hoy logramos que, por consenso en la OEA, se alzara la voz en apoyo a la voluntad de todos los venezolanos, exigiendo que se publiquen las actas y se acepte de una vez por todas el camino hacia un país libre, democrático, con garantías y respeto", ha señalado el opositor en una publicación en su cuenta en la red social X. Gónzalez Urrutia, que ha acogido este dictamen con "esperanza", ha celebrado en el mismo mensaje que, con pasos como este, la oposición "cada día avanza más", auque "a veces" puedan "sentir que el camino se nubla debido a la grave persecución y amedrentamiento". "Hemos trabajado a diario sin descanso para materializar la expresión de cambio reiterada por los venezolanos", ha agregado el político opositor, señalando que "Venezuela votó por un cambio para recuperar la credibilidad y la esperanza" y que él no descansaré hasta lograrlo. "La verdad nos hará libres; no estamos solos", ha sentenciado, después de que este viernes la OEA haya instado de forma unánime al Consejo Nacional Electoral (CNE) a publicar las actas, así como a respetar "el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral". La organización ha subrayado "la importancia de (...) salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación", así como de "respetar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales" de los venezolanos, que habrían de deben ser "una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela y para todos los Estados de las Américas". Esta resolución llega después de que los países de la OEA no lograsen ponerse de acuerdo a principios de agosto para emitir un dictamen conjunto con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales debido a once abstenciones, entre ellas las de Bolivia, Brasil y Colombia.

