La industria privada venezolana advierte del "daño" que han hecho las sanciones al sector

Caracas, 15 ago (EFECOM).- La industria privada de Venezuela señaló este jueves las sanciones internacionales -sin especificar cuáles- como uno de los principales factores que "han hecho daño" al sector, por lo que reiteró su solicitud de que sean levantadas.

"Uno de los factores que más nos han hecho daño a nosotros es el tema de las sanciones, (...) una afectación enorme. Cuando digo nosotros, me refiero al país, no me estoy refiriendo nada más a la industria", dijo el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, sin explicar de qué manera las medidas extranjeras han perjudicado al sector.

En todo caso, subrayó la necesidad de que "se entienda" que la política "debe ir por un lado" distinto a la economía, "como ha ocurrido en muchos otros países (que) tienen sus temas políticos y la parte económica no se detiene".

Según el gubernamental Observatorio Venezolano Antibloqueo, sobre el país caribeño pesan 930 sanciones, aunque la mitad de ellas, el 50,32 %, son personales y sin efectos sobre las empresas públicas, bienes del Estado o instituciones, es decir, 468 medidas, de acuerdo con las propias cifras oficiales.

Estados Unidos retomó en abril sus sanciones contra el petróleo y el gas de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, tras seis meses de alivio, aunque, desde entonces, Washington ha emitido licencias a empresas internacionales para operar en la nación suramericana.

Pese a todo, la industria manufacturera privada de Venezuela ha registrado, en los últimos años, mejoras en su operatividad y niveles de producción, entre otros indicadores, según estudios elaborados por Conindustria, que indicó este jueves que el sector operó al 39,9 % de su capacidad instalada, en promedio, "el rango más alto desde el año 2019". EFECOM

csm/sb/jrh