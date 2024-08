Vicepresidenta colombiana denuncia "genocidio" en Gaza y pide por mamás y niños palestinos

Naciones Unidas, 13 ago (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este martes en una entrevista con EFE en la sede de la ONU el "genocidio" del pueblo palestino en la guerra de Israel contra Hamás en Gaza y evocó el sufrimiento de las madres y los niños palestinos para pedir el fin de la guerra.

Márquez, al final de la entrevista centrada en su Gobierno, hizo un llamado a que la "dignidad se haga costumbre" pero agregó que esa labor no atañe solo a los colombianos en su país, sino a la "humanidad" en general, sobre la que hizo una reflexión y lamentó que está "fracasando".

"Hoy, cuando en muchos lugares la vida de las personas, de los niños, de las niñas, no está importando, en muchos lugares se está cometiendo genocidio contra la humanidad, creo que es el momento de poner los valores de la vida, los valores del ser humano, en el centro", dijo.

Preguntada por el conflicto al que se refería, Márquez especificó que "toda la situación que está viviendo el pueblo palestino", y agregó: "Las mamás palestinas no se merecen eso, los niños palestinos no se merecen eso, y el mundo, en cualquier lugar, no se merece vivir en medio de una guerra como eso".

"Venga de donde venga, guerra es guerra, y tenemos que hacer el esfuerzo por pararla", enfatizó la también ministra y activista, que consideró que "frenarla es devolverle esperanza al mundo y eso es una responsabilidad que tenemos, y va más allá del color de una camiseta o de una ideología".

"Ese es mi llamado como mujer, como mamá que he parido, que sé lo que significa parir y que no me gustaría ver a mis hijos asesinados en medio de la guerra, pero tampoco quiero que los hijos de ninguna mujer, pues, tengan que terminar destrozados en la guerra", abundó, en tono solemne.

Márquez, cuestionada sobre las dificultades de la ONU para tomar medidas efectivas que frenen el conflicto después de meses, opinó que eso "muestra el fracaso no de la ONU, sino de la humanidad".