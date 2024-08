Quartararo afirma que hay "trabajo por hacer" y Rins "emocionado" por subirse a su M1

Madrid, 14 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo afirma que todavía hay "trabajo por hacer" en lo que resta de temporada y su compañero en el equipo oficial Yamaha Racing, el español Alex Rins, dice estar "emocionado por volver a subirme a la M1".

"Tenemos un período muy intenso por delante y eso es bueno para nosotros, porque las sensaciones durante el fin de semana de Silverstone no fueron, en general, muy buenas, así que hay trabajo por hacer y cuantas más vueltas podamos dar, mejor", explica el campeón del mundo de MotoGP en 2021 en la nota de prensa de Yamaha.

"Vamos a hacer lo que siempre hacemos este año, probar algunas cosas nuevas, recopilar datos y dar el ciento por ciento tanto en el sprint como en la carrera", explica Quartararo.

Alex Rins, que tuvo que abandonar el Gran Premio de Inglaterra antes de tiempo por sus molestias en la pierna lesionada, reconoció al respecto en esa misma nota del equipo Yamaha Racing: "me sentí muy decepcionado por no poder correr en Silverstone, pero eso me sirvió para motivarme aún más y volver más fuerte para Spielberg, pues he estado entrenando sobre la moto y fuera de ella, y me he mantenido en contacto con expertos médicos durante todo el proceso".

"Me siento bien, así que estoy emocionado por volver a subirme a mi M1", resaltó Alex Rins. EFE

JLL/arh